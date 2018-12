Águeda López, la esposa de Luis Fonsi, deleita la pupila con su bikini bajo la lluvia

La esposa del cantante boricua es una de las latinas más atractivas de las redes sociales

“Pocas cosas me gustan más que la lluvia. Aprendí a ser feliz aunque no salga el sol. De eso se trata la vida no? “, escribió Águeda López, la esposa del famoso cantante puertorriqueño, Luis Fonsi.

A lo largo de este 2018 muchos usuarios de Instagram descubrieron más acerca de Águeda, quien ha mostrado una parte de su forma de ser como esposa, cariñosay juguetona; y, dedicada como madre.

Pero también es una modelo y joven empresaria que trabaja con dedicación su cuerpo, no solo para estar saludable, sino también porque éste es es parte su instrumento de trabajo, sobre todo porque es una mujer que brilla en las pasarelas.

Este año, también se le ha visto promocionar un sinfín de trajes de baño, en donde incluso ha llegado a posar como toda una estrella de la televisión, como la mismísima Kim Kardashian, con soltura y total sensualidad, para las cámaras.