Consejos prácticos para que disfrutes del Desfile de las Rosas

Este año el tradicional evento celebra 130 años

El próximo primero de enero se realizará el Desfile anual de las Rosas (Rose Parade) siendo uno de los eventos más esperados en el Sur de California. Este año el tradicional evento celebra 130 años, el cual cada año presenta singulares novedades debido a la innovativa creatividad de los concursantes.

Carrozas adornadas con millones de flores, bandas marciales, música, y unidades ecuestres, son algunas de las atracciones que regresan este año para deleitar los espectadores tanto en vivo como en sus transmisiones televisivas.

Aquí te presentamos información que debes tener en cuenta si vas a participar en el evento.

Si deseas ver cómo se construyen las carrozas hay dos puntos a los que te puedes acercar:

• Pabellón Rosemont: 700 Seco St., Pasadena. Horario: el 28 de diciembre de 11 a.m. a 7 p.m., el 29 de diciembre de 9 a.m. a 7 p.m., el 30 de diciembre de 11 a.m. a 5 p.m. y el 31 de diciembre 11 a.m. a 1 p.m.

• Rose Float Plaza South: 5400 Irwindale Ave., Irwindale. Horario: del 28 al 30 de diciembre de 11 a.m. a 5 p.m. Estará cerrado al público el 31 de diciembre.

Los tiquetes tienen un costo de 15 dólares y pueden ser comprados en este sitio web. http://www.sharpseating.com

Para quienes desean ver el desfile de carrozas:

El Desfile de las Rosas empezará a las 8 a.m. PST el primero de enero de 2019, en Pasadena. La trayectoria del desfile comprende 5.5 millas, el cual comienza en la esquina entre la Calle Green y el Orange Grove Boulevard, después gira en Colorado Boulevard, calle en la cual se realiza la mayor parte del desfile. El desfile gira de nuevo en Sierra Madre Boulevard hasta finalizar en la Calle Villa.

Si deseas ver el desfile en un lugar reservado para ti puedes comprar los tiquetes aquí. Los precios varían entre 55 y 100 dólares.

También es posible ver el desfile desde la acera de las calles por donde pasará el mismo. Los espectadores deben buscar su sitio desde el 31 de diciembre al medio día. Las calles se llena rápidamente con personas que llegan desde diferentes lugares del estado, y del país, para presenciar el evento, así que entre más temprano llegues más oportunidades tendrás de encontrar un lugar adapto para disfrutar del desfile.

El primero de enero las calles por las cuales pasará el desfile estarán cerradas para los vehículos tanto como para transeúntes, debido a las actividades del Rose Parade.

Estacionamiento:

El estacionamiento reservado para automóviles, autobuses y vehículos recreativos está disponible para su compra a través de

Sharp Seating Company o a través del teléfono (626) 795-4171;

Ciudad de Pasadena o a través del teléfono (626) 744-6470; y

LAZ Parking o a través del teléfono (626) 578-1705, entre otros.

También es posible estacionar en varios lotes y estructuras de estacionamiento cerca de la ruta del desfile. El estacionamiento nocturno en las calles de Pasadena comienza al mediodía del día anterior al desfile, sólo por esa noche. Sin embargo, debes respetar las las áreas de “No estacionar” y las zonas marcadas con bordes rojos los cuales permanecen fuera de los límites.

Viaja en el Metro:

La línea Dorada (Gold) del metro tendrá un servicio especial entre Union Station y Pasadena.

Según información proporcionada por el Metro estas son las estaciones en las cuales te puedes bajar para ir al desfile:

Estación de Del Mar (caminar 2 cuadras al norte hasta la ruta del desfile)

Estación Memorial Park (caminar 2 cuadras al sur de la ruta del desfile)

Estación del lago (caminar 4 cuadras hacia el sur hasta la ruta del desfile)

Estación Allen (caminar 4 cuadras hacia el sur hasta la ruta del desfile)

Para más información sobre el servicio que presta el Metro visita su sitio en internet.