¡Controversial! La razón por la cual Ariadne Díaz deja a su hijo Diego jugar con muñecas

View this post on Instagram

Queremos encontrar hombres generosos y que piensen en nosotras, que sean buenos esposos y por supuesto buenos padres, que participen en las labores del hogar y con quienes la cosa sea pareja en casa, pero a la hora de que son niños cero muñecas, trastecitos, comidita u objetos de limpieza de juguete, esas cosas son de niña, no? Mmm… más congruencia! Yo digo que si las mujeres aprendimos un poquito a ser mamás en la infancia, los hombres también deberían. Ustedes qué opinan?