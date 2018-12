Erika Fernández, estrella de FOX Sports, está que arde con su diminuta tanguita en Instagram

View this post on Instagram

El es ANAKIN , tiene 1 año y busca hogar … es un perrito muy feliz y juguetón y lleva con @leaymaya varios meses 😦 necesita un hogar que lo ame y lo cuide y pueda ser feliz tanto como se ve en esa foto que tomo mi parcero @hernanboteroph para la sesión de @amorsinraza ❤️ gracias otra vez a todos los que donaron a través de la página de @amorsinraza www.amorsinraza.org todavía pueden obtener las fotos para su fondo de pantalla 😏 GRACIAS POR DONAR… este 2019 trabajaré el doble para que más perros tengan hogares y dejen las calles donde la mayoría son maltratados y mueren ignorados. #adoptanocompres #amorsinraza . . . Photo by @hernanboteroph Puedes adoptar a Anakin con @leaymaya Puedes donar en www.amorsinraza.org Sigue mi página @amorsinraza