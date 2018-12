“Hagamos música, seamos felices”, la formula de una latina para llegar a los Grammys

Claudia Brant escribe, para otros, canciones taquilleras que suenan en todas las radios, pero lleva su disco "Sincera" a otro nivel

Claudia Brant no es un nombre que resuene en las radios. No, no es su nombre lo que la gente conoce. Su nombre no sale en revistas populares, sino que han sido las letras de tantas canciones pegadizas y taquilleras quienes, desde el anonimato, la han hecho popular.

Pocos saben que detrás del éxito de “No Me Doy Por Vencido”, que tan bien suena en la voz de Luis Fonzi, nació en el corazón y la capacidad creativa de ella, de Claudia Brant.

Sus canciones han sido grabadas por numerosos artistas como: Camila Cabello, Jessie Reyes, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, CNCO, Barbara Streisand, Josh Groban, Ricky Martin, Michael Bublé, Fantasía Barrino, Il Volo, 5th Harmony, John Legend, Enrique Iglesias, Kenny G, Marc Anthony, Jennifer López, Camila Gallardo, Merche, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Rosario Flores, Luz Casal, Pablo López, Laura Pausini, Alejandra Guzmán, Reik, Calibre 50, Sergio Dalma, Noel, Thalia, Sam Alves, Debi Nova, Playa Limbo, Ha-ash, Pedro Capó, Babado Novo, KLB, Ednita Nazario, Diego Torres, Olga Tañón, Marta Sánchez, Cristian Castro, Kumbia Kings, Chayanne, La Ley, La Santa Cecilia, Victor Manuelle, ¿seguimos?

Argentina de nacimiento, ciudadana del mundo por opción, eligió justamente estas tierras californianas para instalarse y dejar fluir su amor por la música y las letras. Escribe canciones desde que tiene uso de razón. Ella es música.

Hoy Claudia festeja. Festeja el reconocimiento mundial que le llega justamente gracias a un disco que la encuentra como protagonista en todos los sentidos. En este disco ella canta, ella ha escrito canciones junto a amigos, ella ha producido junto a reconocidos productores musicales de nivel mundial como son Ezequiel “Cheche” Alara y Antonio “Moogie” Canazio.

La Opinión: Después de tantos hits,¿te debías este disco?

Claudia Brant: Sí, por supuesto. porque es la música que me gusta a mi. Siempre fue la música que me gustó. Un día dije: “hagamos música, seamos felices”.

L.O.: ¿Cómo nace Sincera?

C.B.: En un momento me dije, si yo no hago un disco con la música que me gusta me voy a volver loca. Me lo debía, yo crecí escuchando buena música y quería volver a eso. Para escribir un “te quiero” existen miles de maneras. Pobre del diccionario que en el silencio espera porque todo el mundo usa las mismas palabras para decir lo mismo no hay un poco de creatividad. ¿Dónde está Sabina, Serrat? ¿Dónde está Drexler, Silvio Rodríguez, dónde esta Milanés?¿Dónde están todos? Parece que se murieron y lo único que se escucha es una cosa muy fuerte en la que todo pasa por otro lado. Yo quiero tratar de encontrar la manera de devolverle a la gente un poco eso, de música.

L.O.: Pero los hits pagan las cuentas

C.B.: No han pararon de pagar las cuentas. Los hits siguen pagando las cuentas, pero cuando estoy en mi casa y me siento a escuchar un disco, tal vez no escuche los discos de los artistas con los que trabajo. Algunos me gustan más que otros como “La Santa Cecilia”, que tienen canciones mías, pero mas allá de eso me gustan, disfruto de escucharlos. Con Sincera yo quería hacer un disco que tuviera eso que a mi me gusta tanto para poder disfrutarlo como disfruto. Hoy pongo “Sincera” en el auto y digo: ¡qué bueno que está!.

L.O.: ¿Cuál es la diferencia de escribir para vos o para otros?:

C.B.: Cuando escribo con un artista estoy con el artista, es muy raro que escriba una canción. Comparto tiempo con el artista y trato de guiarme por lo que ellos están buscando y trato de darle de mi lo mejor para que puedan encontrar esa canción que quieren cantar y que se sienten identificados que ellos están buscando y que se identifiquen con ella. Pero cuando estoy sola hago lo que me gusta. Por ejemplo en este disco Sincera, “Hasta que te vuelva a ver”, salió todo junto, la letra y la música. No me puse a pensar si era muy larga, si era un hit, si tenía muchos acordes, iba a sonar en la radio, si era comercial. No es que ahora que el género urbano está de moda, y yo escribí una bossa nova, estaba pensando en adaptarla para que sea comercial. Yo escribí lo que me salió.

L.O.: ¿Y que pasa si te llaman para trabajar con un artista que no te gusta?

C.B: También hay una realidad, si a mi me llaman para trabajar con un artista que no me gusta que crees ¿qué hago? porque mis hijos tienen que ir al college y Sincera no va a pagar el “college” entonces yo también tengo que entender que hay cosas que tengo que hacer. No siempre los trabajos son ideales, gustan más o menos, pero es trabajo. Pero por eso mismo uno se tiene que adaptar. De todas formas yo respeto la música que se escucha hoy. Están las dos cosas, y yo lo entiendo.

L.O.: ¿Qué crees que le falta a esta nueva generación?

C.B.: Todo pasa rápido, todo es un flash, todo es “overwhelming”. Nadie se detiene. Desde que mis hijos son chicos yo compraba CD’s y les mostraba, les hacía leer los libritos que traían, los hacía escuchar música. Pasa mucho por la educación que los hijos reciben de sus padres. Si mi hija pone una música en el auto que no me gusta, le respeto su gusto por un rato, pero después le pido que ponga otra cosa, y pone Tony Bennett. Ahí es cuando me doy cuenta que no he hecho todo mal.

L.O.: ¿Cuál es la diferencia entre la música moderna y lo que vos has querido hacer en este disco?

C.B.: La música hace 30 años atrás no la hacia un tipo con una computadora. Muchas veces los músicos modernos no saben lo que es un acorde, usan el dedo músico, todo en computadora. Si voy a poner algo en el universo, tiene que ser algo real , tiene que tener que ver con lo que yo siento por la música, lo mismo que siente Cheche yMoogie (sus productores).

L.O.: ¿Cómo te encuentra la nominación al Grammy como Mejor Album Pop Latino?

C.B.: Me puso muy feliz Una mezcla de “great accomplishment” y milagro. Porque es un disco hermoso que nació de mi deseo de hacer música de verdad. Y que la Academia lo haya reconocido es un honor muy grande. Ahora solo falta que el publico lo escuche y lo reconozca también. Que sea difundido como merece. Digo “milagro” porque muchos me dijeron que era una locura hacer un disco así en el 2018 cuando ya no se graba en vivo live to track, casi no se utilizan grandes orquestas, ni brass sections, las canciones deben tener una cierta duración… y nosotros lo hicimos igual. Estoy muy contenta la verdad

Claudia Brant parece que finalmente ha reencontrado en “Sincera” su esencia, y la nominación al Grammy como mejor album latino le demuestra que no estaba equivocada cuando decidió hacer realidad este sueño. Bienvenida la sinceridad consigo misma, porque aunque parezca una lucha contra titanes, siempre a la larga tiene los resultados que uno espera, y en este caso, el reconocimiento no se ha hecho esperar.