Salma Hayek se quitó la ropa en Instagram y seduce con su traje de baño negro

Aunque la mexicana sea de estatura pequeña, las dimensiones de su cuerpo corresponden a las de una muñequita llena de tentadoras curvas

Desde que Salma Hayek llegó a Hollywood se convirtió en una de las más deseadas entre las estrellas del séptimo arte. Y ahora con el apogeo de las redes sociales, la actriz mexicana sabe darle, a cuenta gotas, un poco de su sensualidad a sus fanáticos.

Hace algunas horas Salma publicó una imagen en donde aparece luciendo un traje de baño de color negro. La estampa es de perfil y por ello se puede ver que la mexicana también posee un trasero de infarto. Y es que aunque Hayek sea de estatura pequeña, las dimensiones de su cuerpo corresponden a las de una muñequita llena de tentadoras curvas.

Junto a la fotografía la actriz escribió “salmahayekI made it to the #water !!!. Llegue al agua !!! 🌊”, y como toda sirena se lució en cristalinas aguas de mar. Ante la imagen sus fanáticos comentan que su belleza es enteramente natural, mientras que otros a sabiendas de que Salma tiene 52 años de edad, no saben sí deprimirse con la imagen, o tomarla como toda una inspiración.