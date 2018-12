10 tips para que sí lleves a cabo tus propósitos de Año Nuevo

No cometas los errores de siempre para que así puedas concretar todo lo que te propongas

Quedan pocos días para que despidamos al 2018 y de comienzo el 2019, un año nuevo en el que seguramente, como es costumbre, en las campanadas del 31 de diciembre te impondrás una serie de metas y propósitos que con mucho esfuerzo intentarás alcanzar en los próximos 365 días.

A todos nos pasa que tenemos uno o un par de propósitos de Año Nuevo que parece que nunca podremos cumplir, pues por más que intentamos llevarlos a cabo, simplemente no podemos alcanzarlo.

¿Qué hacer para no morir en el intento una vez más? Alok Trivedi, fundador del Aligned Performance Institute y autor del libro “Chasing Success”, y experto en el comportamiento humano y desempeño psicológico, nos da 10 consejos para que en esta ocasión, no te quedes en el camino de llevar a cabo tus propósitos.

10 consejos para que cumplas tus propósitos de Año Nuevo

1. Comenzar poco a poco

Tener un gran objetivo en mente está bien, pero darse cuenta de que la mejor manera de tener éxito es verlo como un proceso incremental. Tal vez quieras perder 50 libras. Eso es genial, pero enfócate en perder 10 libras a la vez. Si miras constantemente el panorama general, te vas a sentir abrumado. Las metas más pequeñas son más fáciles de lograr y te harán sentir motivado e inspirado para seguir avanzando hacia tus metas más grandes.

2. Mantener la boca cerrada

Cuando mantienes tus objetivos para ti mismo, crea un impulso interno para lograrlos. Decirle a todos los demás lo que quiere lograr solo pone más presión sobre usted y hace que el proceso sea mucho más difícil de administrar. Si tienes ganas de compartir, cuéntales a otras personas sobre tus fracasos. Te hace una persona más humilde. La otra razón para hablar sobre sus fallas es porque hay mucho aprendizaje en fallas para usted y para quienes lo rodean.

3. No comparar tus metas con las metas de otra persona

Esta es tu vida, tus metas y tu realidad. Lo que quieres lograr en tu vida será muy diferente de lo que otra persona quiere lograr. Por ejemplo, en las próximas semanas, muchas personas dirán que quieren perder peso en el nuevo año. ¿Realmente quieren perder peso o lo dicen porque es lo más popular? Establece metas que son realmente valiosas para ti.

4. Dominar tus fracasos

Domina las áreas en las que has fallado descubriendo por qué. ¿Por qué no tuviste éxito en el pasado? Si no logró sus objetivos el año pasado, averigüe qué salió mal para no cometer los mismos errores. Trata tus fallas como una experiencia de aprendizaje para acercarte más al éxito.

5. Centrarse en la experiencia y no en el objetivo

No es el millón de dólares lo que está buscando, es la experiencia que obtienes a causa del millón de dólares. Está bien tener tus metas, pero en lugar de pasar mucho tiempo obsesionado con ellas, enfócate en la experiencia. Cada día es una nueva experiencia con nuevas personas y nuevas aventuras. Saber dónde quieres ir es importante, pero no te pierdas el viaje.

6. Esperando golpes en el camino

Tratar de lograr cualquier objetivo es un proceso lleno de altibajos. La mayoría de las personas entran al nuevo año esperando que las cosas cambien mágicamente sin ningún esfuerzo u obstáculo. La persona que cumple sus resoluciones de Año Nuevo es la persona que superó la mayoría de los obstáculos.

7. Escuchar la conversación negativa

Todos los gurús de la autoayuda, aunque bien intencionados, lo alientan a pensar solo en pensamientos positivos. Esto no es realista porque estás viviendo en un mundo de fantasía. Prestar atención a tu conversación interior negativa es extremadamente importante porque trata de romper tu adicción a esa fantasía. La clave es ser optimista sobre lo que desea mientras escucha los pensamientos negativos porque lo mantendrá enraizado en la realidad.

8. Centrándose en su ‘por qué no’

La mayoría de las personas de desarrollo personal le dirán que se centre en su ‘por qué’. En su lugar, necesitas enfocarte en tu ‘por qué no’. Esta es la verdadera razón por la que no persigues tus metas. Hasta que descubras qué es lo que realmente te detiene, no puedes tener ningún progreso hacia adelante.

9. No crear tableros de visión

Estos deben llamarse tableros de pesadilla. Todo lo que hacen es abofetearte y recordarte constantemente todo lo que no has podido lograr. Mirando las mansiones de un millón de dólares, los Lamborghinis y los modelos súper ajustados con músculos abultados no te inspirarán para la grandeza. Es un pensamiento delirante que hará que te sientas mal con tu suerte.

10. No esperar hasta el 1 de enero

¿Por qué esperar hasta el 1 de enero? Pensando que vas a hacer un cambio mágico en el nuevo año es un pensamiento delirante, te da más tiempo para disfrutar del mal comportamiento y cava un agujero más profundo. Si realmente desea hacer un cambio, comience ahora mismo, en este mismo segundo.