Estuvo a punto de quedar ciega luego de que le explotara huevo que cocinó en el microondas

Una joven de 19 años jamás se imaginó que algo práctico podría terminar tan mal

Si creías que cocinar con ayuda del microondas era muy sencillo y sobre todo seguro, lamentamos decirte que esto es un error, pues depende qué cosa es lo que quieres preparar y más que nada, saber exactamente los tiempos que necesitas para preparar determinados platillos y así no sufrir algún accidente.

Esa es la advertencia que una joven inglesa de 19 años llamada Courtney Wood ha enviado a todos y que ha recogido el diario The Sun, la cual estuvo a punto de quedarse ciega y todo por su intento de cocinar un huevo en el microondas.

Luego de los festejos de Navidad, Courtney se levantó a la mañana siguiente para preparase un sencillo pero rico desayuno. La chica frió en la sartén un par de tiras de tocino y metió un huevo crudo al microondas para que se cociera. Luego de un minuto, lo sacó y lo dejó reposar por unos cuantos segundos.

Pero cuando sacó el tocino del sartén y se dio la vuelta, el huevo terminó por explotarle en la cara, lo cual le provocó graves quemaduras que le impidieron ver. Su familia la trasladó a un hospital en donde fue atendida de las lesiones y luego de dos días, recuperó la visión del ojo derecho y hasta hoy, solo ha recuperado el 50% de la vista del ojo izquierdo.

“Realmente, fue el peor dolor que he sufrido en mi vida, fue horrible, y no me gustaría que otra persona tuviera que pasar por lo mismo que yo he pasado”, indicó la joven en las fotografías que ha compartido de su accidente en redes sociales.