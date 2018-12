Gastos excesivos y cero ahorro, el gran problema financiero de los millennials

Los millenials prefieren viajar a comprar una casa, esa falta de inversión podría traerles problemas en el futuro

Los millennials son ahora la fuerza principal de trabajo, ya que su edad oscila entre los 18 y los 34 años. Sin embargo, se diferencian en muchos sentidos de las generaciones anteriores, principalmente por el manejo de la tecnología, la forma de relacionarse con otros y también en sus hábitos de consumo y ahorro.

No obstante, esta conducta financiera supone cierto para su futuro. En primer lugar hay que decir que los millennials, valoran más la experiencia que los bienes materiales. Por esta razón prefieren usar su dinero para viajar que para comprar una casa o un automóvil. Y prefieren pagar renta, taxis o Uber.

No decimos que conocer distintos lugares sea malo, pero una vez que termina la experiencia es dinero que se fue, en contraste un automóvil y principalmente una vivienda es una inversión a futuro.

Otra práctica común de esta generación es comprar lujo. Por ejemplo, diversas encuestas, señalan que los millennials de Estados Unidos no tienen problemas para gastar $4 dólares en un café o una buena cantidad de su salario en restaurantes de moda.

Estos gastos excesivos en cosas que no son prioritarias llevan a otro problema grave, la falta de ahorro. Y es que guardar dinero para el retiro es fundamental para la vejez de cualquier persona y lo más aconsejable es hacerlo lo más pronto posible.

Esta situación es crítica, pues de acuerdo con GoBankingRates, el porcentaje de millennials con $0 dólares en su cuenta de ahorro era de 46% en 2017, cifra que aumentó dramáticamente, pues en 2016 la cifra era el 31%.

Aunque no es del todo su culpa, pues gran parte de ella inició su vida laboral en la crisis económica de 2008. Además, el acceso a internet provoca la falsa creencia de que no es necesario un asesor financiero y esto sumado a la inmediatez con la que viven, provoca que no piensen en su futuro.