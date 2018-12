¿Qué modelos de auto son compatibles con Android Auto?

Android Auto cuenta con más aplicaciones que Apple Carplay y está instalado en más modelos de autos.

Más allá de ofrecer entretenimiento, el sistema operativo de Android Auto, que según Google está incluido en más de 500 modelos de autos recientes, hace el viaje de un conductor más seguro al reemplazar la necesidad de revisar constantemente un celular, lo cual esta prohibido en muchos estados de EEUU y puede tener graves repercusiones en la seguridad de los demás motoristas.

Android Auto toma las aplicaciones y funciones de tu celular y las pone en tu auto. Si bien estas aplicaciones son muy similares a las de tu dispositivo, han sido modificadas para no distraerte en tu viaje o requerir mucho de tu atención. Los estéreos comunes de autos no ofrecen todas estas características o no están actualizados de la misma manera que lo está el sistema operativo de Android Auto.

Debido a que Android Auto es un producto de Google, la función de Google Maps y todas las demás aplicaciones de la marca funcionan mejor en este sistema operativo que en tu teléfono. Por ejemplo, proyecta un mapa en la pantalla del auto para ayudar a los conductores a llegar a su destino rápidamente.

El sistema que deberías de escoger para tu auto, si aún sigues indeciso, tiene que ser el mismo que ya usas en tu celular, pues estos se conectan para funcionar como uno solo cuando manejas. Si tienes un teléfono Samsung, Nokia, u otros tipo Android deberías entonces escoger el sistema operativo para autos de Android Auto. Si tu dispositivo es un iPhone, lo más lógico sería escoger el sistema de Apple CarPlay.

Aquí te compartimos los modelos de autos compatibles con Android Auto, según una investigación de Android Pit.

Abarth: 595 (2017) 695 (2017)

Acura: Acura MDX (2018) Acura NSX (2017) Acura TLX (2018)

Alfa Romeo: Giulia (2018) Giulietta (2017) MiTo (2017) Stelvio (2018) – –

Aston Martin: Rapide (2018) Vanquish (2018) Vantage (2018)

Audi: Audi A3 (2017) Audi A4 (2017) Audi A5 (2017) Audi A6 (2017) Audi A7 (2017) Audi A8 (2018) Audi Q2 (2017) Audi Q5 (2018) Audi Q7 (2016) Audi R8 (2017) Audi TT (2017) Audi A1 Sportback (2019) Audi Q3 (2019) Audi Q8 (2018) –

Bogward: BX7 (2918) BX5 (2019)

Buick: Encore (2017) Envision (2017) LaCrosse (2016) Regal (2016) – –

Cadillac: ATS (2016) ATS Coupe (2016) ATS Sedan (2016) ATS V-Coupe (2016) ATS V-Sedan (2016) ATS-V (2016) CT6 (2016) CT6 Plug-in (2017) CT6 Sedan (2016) CTS (2016) CTS Sedan (2016) CTS V-Sedan (2016) CTS-V (2016) ELR (2016) Escalade (2016) Escalade ESV (2016) XT5 (2017) XTS (2016)

Chevrolet: Aveo (2017) Bolt EV (2017) Camaro (2016) Camaro Convertible (2016) Colorado (2016) Colorado/S10 (2017) Corvette (2016) Corvette Convertible (2016) Cruze (2016) Cruze Hatchback (2017) Equinox (2018) Impala (2016) Malibu (2016) Onix (2017) Prisma (2017) Silverado (2016) Silverado HD (2016) Sonic (2017) Spark (2016) Suburban (2016) Tahoe (2016) Trailblazer (2017) Traverse (2018) Trax (2017) Volt (2016) – –

Chrysler: 300 (2017) Pacifica (2018)

Citroën: Berlingo (2018) C-Elysée (2017) C3 (2017) C3 Aircross (2017) C4 (2017) C4 Cactus (2018) C4 Picasso (2017) Grand C4 Picasso (2017) C4 SpaceTourer (2018) Grand C4 SpaceTourer (2018) Jumpy (2017) SpaceTourer (2017) C5 Aircross (2019) – –

Dodge: Challenger (2017) Charger (2017) Durango (2018)

DS: DS4 (2017) DS4 CROSSBACK (2017) DS5 (2017) DS7 CROSSBACK (2018) – –

Fiat: 500 (2017) 500L (2017) 500X (2017) Argo (2017) Tipo (2017) –

Ford: C-MAX (2017) Edge (2017) Escape (2017) Everest (2017) Expedition (2017) Explorer (2017) F-150 (2017) Flex (2017) Focus (2017) Fusion (2017) Galaxy (2017) Kuga (2017) Mondeo (2017) Mustang (2017) Ranger (2017) S-MAX (2017) Super Duty (2017) Taurus (2017) Tourneo Connect (2017) Transit (2017) Transit Connect (2017) Vignale (2017) – –

Genesis: G80 (2017)

GMC Acadia (2017) Canyon (2016) Sierra (2016) Yukon (2016) Yukon Denali (2016) Yukon XL (2016)

Holden Astra (2017) Barina (2017) Captiva (2016) Colorado (2017) Commodore (2018) Equinox (2018) Spark (2016) Trailblazer (2017) Trax (2017)

Honda Accord (2016) Civic (2016) Clarity Fuel Cell (2017) CR-V (2017) Fit (2018) Freed (2017) Odyssey (2018) Pilot (2017) Ridgeline (2017)

Hyundai Avante (2017) Azera (2015) Creta (2016) Elantra (2017) Elantra GT (2016) Genesis (2015) Grand i10 (2016) Grandeur (2015) i10 (2016) i20 (2016) i30 (2016) i40 (2016) Ioniq Electric (2016) Ioniq Hybrid (2016) Ioniq Plug-in Hybrid (2016) Kona (2017) Maxcruz (2017) Santa Fe (2017) Santa Fe Sport (2017) Sonata (2015) Sonata Hybrid (2016) Sonata Plug-in Hybrid (2016) Tucson (2016) Veloster (2017)

Jeep Compass (2017) Grand Cherokee (2018) Wrangler (2018)

Karma Revero (2018)

Kia Cadenza (2017) Carens (2017) Carnival (2015) cee’d (2017) Forte (2017) Forte Koup (2017) Forte5 (2017) K3 (2017) K5 (2015) K7 (2017) K9 (2019) K900 (2019) Morning (2018) Niro (2017) Optima (2015) Optima Hybrid (2015) Optima Plug-in Hybrid (2017) Picanto (2018) Pride (2018) Rio (2018) Rondo (2017) Sedona (2015) Sorento (2016) Soul (2014) Soul EV (2015) Sportage (2017) Stinger (2018) Stonic (2018) – –

Lamborghini Aventador (2018) Centenario (2016) Huracán (2019) Urus (2019) – –

Lincoln Continental (2017) MKC (2017) MKX (2017) MKZ (2017) MKZ Hybrid (2017) Navigator (2017)

Mahindra XUV500 (2015)

Maruti Suzuki Baleno (2015) Ciaz (20145) Dzire (2017) Ertiga (2016) Ignis (2017) S-Cross (2015) Vitara Brezza (2016) – –

Maserati Ghibli (2017) Levante (2017) Quattroporte (2017)

Mercedes-Benz A-Class (2017) B-Class (2017) C-Class Cabriolet (2018) C-Class Coupe (2018) C-Class Sedan (2018) C-Class Wagon (2018) CLA Coupe (2017) CLA Shooting Brake (2017) CLS Coupe (2017) CLS Shooting Brake (2017) E-Class Cabriolet (2017) E-Class Coupe (2017) E-Class Sedan (2017) E-Class Wagon (2017) G-Class (2018) GLA (2017) GLC Coupe (2018) GLC SUV (2018) GLE (2017) GLE Coupe (2017) GLS (2017) Mercedes-Maybach (2018) S-Class Cabriolet (2018) S-Class Coupé (2018) S-Class Sedan (2018) SL (2017) SLC (2017)

Mitsubishi ASX (2017) Delica D:2 (2017) Delica D:2 Custom (2017) Mirage (2017) Mirage G4 (2017) Outlander (2017) Outlander PHEV (2017) Pajero (2016) Pajero Sport (2016)

Nissan Altima 2018- Kicks 2018- Leaf 2018- Maxima 2018- Murano 2018- Rogue 2018-

Opel Adam (2016) Ampera-e (2017) Astra (2016) Combo (2018) Corsa (2016) Crossland X (2017) Grandland X (2018) Insignia (2016) Karl (2016) Mokka (2016) Zafira (2016) –

Peugeot 208 (2017) 2008 (2017) 301 (2017) 308 (2017) 308 SW (2017) 3008 (2017) 508 (2017) 508 SW (2017) 5008 (2017) Expert (2017) Partner (2018) Rifter (2018) Traveller (2017) – –

RAM 1500 (2018) 2500 (2018) 3500 (2018) Chassis Cab (2018) – –

Renault Captur (2017) Clio (2017) Clio Estate (2017) Espace (2017) Grand Scénic (2017) Kadjar (2017) Kangoo (2017) Koleos (2017) Master (2017) Mégane (2017) Mégane Estate (2017) Scénic (2017) Talisman (2017) Talisman Estate (2017) Trafic (2017) Twingo (2017) ZOE (2017) –

Seat Alhambra (2016) Arona (2017) Ateca (2016) Ibiza (2016) León (2016) Toledo (2016)

Skoda Fabia (2016) Fabia Combi (2016) Karoq (2018) Kodiaq (2017) Octavia (2016) Octavia Combi (2016) Rapid (2016) Rapid Spaceback (2016) Superb (2016) Superb Combi (2016) Yeti (2016) –

Smart fortwo (2017) fortwo cabrio (2017) forfour (2017)

Ssang Yong Rexton (2017) Musso Sports (2018)

Subaru Impreza (2017) BRZ (2018) Legacy Outback (2018)

Suzuki Hustler (2016) Ignis (2016) Lapin (2016) Solio (2016) Solio Bandit (2016) Spacia (2016) Spacia Custom (2016) Spacia Custom Z (2016) Swift (2016) WagonR (2016) WagonR Stingray (2016) –

Tata Motors Nexon (2017)

Vauxhall Adam (2016) Astra (2016) Combo (2018) Corsa (2016) Crossland X (2017) Grandland X (2018) Insignia (2016) Mokka (2016) Viva (2016) Zafira (2016) – –

Volkswagen Arteon (2017) Atlas (2018) Beetle (2016) Beetle Cabriolet (2016) CC (2016) CrossFox (2017) Fox (2017) Gol (2017) Golf (2016) Golf Cabriolet (2016) Golf Sportsvan (2016) Golf Variant (2016) Jetta (2016) NMS-Passat (2016) Passat (2016) Passat Variant (2016) Polo (2016) Sagitar (2016) Saveiro (2017) Scirocco (2016) Sharan (2016) Suran (2016) T-Roc (2018) Teramont (2018) Tiguan (2016) Touareg (2018) Touran (2016) Voyage (2017) Amarok (2016) Caddy (2016) California (2016) Caravelle (2016) Crafter (2017) Multivan (2016) Transporter (2016) –