Telenovelas 2019: Todo lo nuevo que llega a Telemundo, Univision y UniMás

Las telenovelas en el 2019 llegarán cargadas de drama y acción

Las series y las telenovelas son las que nos hacen vivir emociones de pasión, intriga, romance y de mucha acción. En el 2019, las producciones de Telemundo, Univision y UniMás estarán más que cargadas de todos esos sentidos para seguir entreteniendo a la audiencia latina de Estados Unidos.

Llegarán series limitadas, series biográficas, series de acción y series de reguetón. ¡Conoce todo lo nuevo aquí!

Telemundo

Uno de los primeros estrenos del año será “Jugar con fuego“, la producción colombiana basada en el éxito brasileño de TV Globo “Amores Robados”. La serie gira alrededor del personaje llamado Fabrizio, un hombre atractivo y sensual que aparece en la vida de tres mujeres, Camila y Martina, mujeres casadas y buenas amigas, y Andrea, la hija de Martina. La llegada de Fabrizio desde México perturbará de manera terrible y permanente la vida de los hogares de esta próspera zona cafetera en Colombia. Asimismo, su incursión en el territorio prohibido confirmará que jugar con fuego puede tener consecuencias terribles.

“Jugar con Fuego” está protagonizada por Jason Day, como Fabrizio; Carlos Ponce, como Jorge Jaramillo; Margarita Rosa de Francisco, como Martina; Gaby Espino, como Camila; Laura Perico, como Andrea Jaramillo; Alejandro Aguilar, como Gildardo; Tony Plana, como Peter; Marcelo Serrado, como Thiago; Leticia Huijara, como Dolores; Germán Quintero, como Don Andrés; Luis Alberti, como Poncho; Ricardo Vesga, como Eliseo; Yuri Vargas, como Maricarmen; y Álvaro Rodríguez, como Hilario.

“Jugar con Fuego” consta de 10 capítulos y estrena el martes 22 de enero a las 10pm/9c.

Situada en la década de los 70, “El Barón” narra la historia de Ignacio “Nacho” Montero, un joven mexicano rebelde, soñador y visionario que cambió el mundo del narcotráfico. Nacho comienza con el contrabando de cigarrillos, luego marihuana y, finalmente, gracias a su carisma e inteligencia, logra aliarse con Pablo Escobar y crear la ruta de distribución más importante del mundo. Esta Súper Serie recrea escenarios, vestuarios y un amplio catálogo musical icónico de la época, capturando la esencia de la era y logrando que la audiencia viva la historia de una forma más íntima y ligera.

Francisco Angelini y Maria Elisa Camargo encabezan esta historia junto a un elenco estelar compuesto por Jorge Luis Moreno, Variel Sánchez, Mauricio Mejía, Gabriel Tarantini, Tania Valencia, Lorena Garcia, Julián Diaz, Kornel Doman, Andrés Echevarría, Juana Arboleda, Pedro Suárez y la participación especial de Julio Bracho, Juan Pablo Llano y Carolina Gómez.

“El Barón” estrena el martes 29 de enero a las 10pm/9c.

“Yo soy Betty, la fea” regresa con una adaptación moderna del clásico de Fernando Gaitán, titulada “Betty en Nueva York“.

La serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano (Elyfer Torres), una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaria personal del presidente de la empresa.

Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos: encontrar el verdadero amor.

El mundo de Beatriz “Betty” Aurora Rincón Lozano está rodeado de icónicos y recordados personajes que serán interpretados en esta nueva versión por un elenco estelar que incluye a Erick Elías en el papel de Armando Mendoza; Sabrina Seara como Marcela Valencia; Mauricio Garza como Nicolás Ramos; el regreso a la televisión estadounidense de habla hispana de Aarón Diaz, quien da vida a Ricardo Calderón; Saúl Lisazo como Roberto Mendoza, y Héctor Suárez Gomís y Sylvia Sáenz como los infames Hugo Lombardi y Patricia Fernández.

No podía quedarse atrás el adorable grupo de secretarias de V&M Fashion conocido como “el pelotón”, quienes adoptan a Betty como una de los suyas, y que serán interpretadas por Jeimy Osorio (“Mariana”), Sheyla Tadeo (“Bertha”), Isabel Moreno (“Inesita”), Amaranta Ruiz (“Sofia”), Valeria Vera (“Sandra”) y Daniela Tapia (“Aura Maria”).

Kate del Castillo regresa a la piel de Teresa Mendoza en la tan esperada secuela de “La Reina del Sur“. Se sabe poco de la historia pero el autor original, Arturo Pérez-Reverte, está detrás de esta continuación de la serie que dio paso a las narcoseries en Telemundo.

El personaje de Rafael Amaya, Aurelio Casillas, no despertó completamente de su coma y está incierta su participación en la séptima temporada de “El Señor de los Cielos” pero de que habrá una continuación lo habrá. Será interesante ver como los escritores vuelven a introducir a Amaya a la historia y ver como manejan el cambio del poder en la presidencia de ficción que refleja la realidad de México actualmente.

La tercera temporada de “Sin senos sí hay paraíso” terminó con el regreso de “La Diabla” a la vida de Catalina Santana (Carmen Villalobos) haciéndose pasar por otra persona después de cambiar de rostro. ¿Qué tanto daño le hará a Cata ahora que tiene al enemigo en casa?

Otros proyectos que no se han confirmado pero tienen grandes posibilidades de regresar en el 2019 son “Falsa Identidad 2“, la serie que protagonizaron Fernanda Castillo, Matías Novoa y Raúl Castillo.

Univision

“Doña Flor y sus 2 maridos” es un melodrama con tintes de comedia, que aborda la historia de Flor, una mujer enamorada de dos hombres. Uno vivo, al que tiene a su lado dispuesto a dar todo por ella y acompañar sus sueños, y el otro… su exmarido muerto, que se resiste al descanso eterno y quiere permanecer tercamente al lado de ella.

En “Doña Flor y sus 2 maridos” participan Ana Serradilla, Joaquín Ferreira, Sergio Mur, Rebecca Jones, Alejandro Calva, Roberto Blandón, Ximena Ayala, Mariluz Bermúdez, Liz Gallardo, Alejandra Ley, Jorge Luis Vázquez y Fernando Robles, entre otros.

“Doña Flor y sus 2 maridos” está basada en una de las obras más importantes del escritor brasileño Jorge Amado y es Juan Andrés Granados quien la adapta para Televisa.

Michelle Renaud, Mane de la Parra y Lambda García protagonizarán para México la nueva versión de la serie colombiana “La Reina del Flow”.

La Reina Soy Yo es una historia inmersa en el mundo del reguetón. Narra la vida de Yamelí, una bella mujer con gran talento para la composición musical, que tras ser traicionada por el hombre que ama, es condenada injustamente. En prisión da a luz a un varón que le es arrebatado, y ella cree muerto. En la cárcel es víctima de un ataque y la dan por muerta, situación que la DEA aprovecha para darle una nueva identidad e infiltrarla en una organización criminal. Con su nueva identidad, Lari Andrade, una importante productora musical, Yamelí iniciará su venganza contra quienes arruinaron su vida.

De regreso para una segunda temporada, este drama legal presenta a Ricardo y Alejandra, abogados civiles de impecable integridad y ética laboral en la firma “Vega y Asociados”, que ahora operará con una nueva gerencia. Esta temporada volverá con más personajes y más giros inesperados, y ahondará más en la vida de nuestros queridos abogados. Los casos legales seguirán basándose en sucesos de la vida real y seguirán siendo pertinentes para los hispanos en Estados Unidos, ya que los televidentes podrán identificarse con los diferentes casos y situaciones que los abogados enfrentan.

En Por amar sin ley 2, una variedad de invitados célebres de alto calibre tendrán una participación especial durante toda la temporada como clientes de la firma de abogados

José Ron y Mariana Torres protagonizan Ringo, la historia de un boxeador jubilado que ahora lleva una vida humilde con su hijo menor, pero todo cambia cuando su ex esposa, ahora la amante de su principal rival en el ring, regresa para luchar por la custodia de su hijo. Ringo reanuda su carrera pugilística para probar que puede mantener a su hijo.

Basada en la novela argentina “Sos mi hombre”, esta historia se parece a la serie de películas sobre Rocky, en la que ambos protagonistas deben luchar por su autoestima y probar a quienes los rodean que no son inútiles.

Del creador de “La Reina del Sur”, Arturo Pérez-Reverte, llega la historia de “El Último Dragón” que protagonizarán Sebastián Rulli, Renata Notni e Irina Baeva.

El Último Dragón es un drama policiaco que tiene lugar en varios países del mundo. El personaje principal vive en Japón y recorre Asia, América y Europa en viajes de negocios. La historia empieza mostrando cómo llegó allí: su abuelo, miembro del Cartel de Sinaloa, lo envió al extranjero después del asesinato de los padres del niño en México. Veinte años más tarde cuando se reanuda la historia en Japón, un joven apuesto y muy educado vive de manera simple y sobria, sin saber que el confidente de su abuelo, miembro del mayor grupo mafioso de Japón, el Yakuza, lo prepara para representar a su familia en su país, como heredero de los narcotraficantes.

La serie cuenta también con las actuaciones de Cynthia Klitbo, Federico Ayos, Alfredo Gatica, Sonia Franco, Juan Pablo Gil y Roberto Mateos, entre otros.

Itatí Cantoral encarna a la diva Silvia Pinal, en “Silvia Pinal Frente a Ti”, que contará la vida de la diva del cine mexicano desde sus inicios en la década de 1930.

Existe polémica porque Pinal aseguró que la serie que produce Carla Estrada para Televisa sobre su vida no tiene con su consentimiento.

“Mi serie no sé, no la he visto, no he visto nada, ni la quiero ver, la están haciendo sin mi consentimiento… o sea que a ver qué hacen, espero que sea algo bueno”, afirmó Pinal en entrevista.

Aunque en abril pasado la actriz estuvo presente en las grabaciones y dio declaraciones respecto a este proyecto, ahora se deslinda.

“No es que no la autoricé, es que ni siquiera me pidieron permiso, o sea que no importa cómo queda ahí una cosa de libertad general que la gente está aprovechando… y bueno”, expresó.

A pesar de esto, la mamá de Alejandra Guzmán espera que se relate su vida tal cual ha sido.

“Si se están basando en mi libro (escrito por ella, titulado “Esta Soy Yo”), está bien entonces, porque mi libro está basado en mi vida”, manifestó.

Otros proyectos que aún no se confirman pero se rumoran que se producirán es la tercera temporada de “La Piloto” y una tercera temporada de “Mi Marido Tiene familia”.

UniMás

Bárbara de Regil regresa como “Rosario Tijeras” en su segunda temporada. La serie narra la historia de una asesina a sueldo de uno de los vecindarios más pobres y peligrosos de la Ciudad de México, una mujer misteriosa y seductora que es amada por muchos y temida por sus enemigos. Esta vez, Rosario se ve atrapada en medio de una sangrienta venganza de dos capos y tendrá que hacer todo lo posible para salvar a su hermanito y recuperar al amor de su vida, Antonio.

“Rosario Tijeras” regresa el lunes 7 de enero a las 10pm/9c.

Fátima Molina, Alexa Martín y Marcela Guirado son las protagonistas de “Tres Milagros“.

La serie relata la vida de tres jóvenes que nacen el mismo día, el 18 de septiembre de 1986, y serán marcadas por una profecía. ¿El resultado? las tres mujeres se enamoran del mismo hombre.

Africa Zavala es la protagonista de “Atrapada“, en la que da vida a Mariana, una bella joven que se ve forzada a vivir en la calle y ganarse la vida para mantener a sus hermanitos. Un día conoce a Sebastián, quien la convierte en una ladrona profesional después de que asesinan a los padres de la muchacha. Cuando decide retirarse del “negocio” ella se encuentra cara a cara con un fantasma del pasado: el asesino de sus padres.

“Sin miedo a la verdad” sigue la historia de Manu, un chico introvertido con habilidades especiales, no sólo para reparar celulares, sino para violar sistemas y contraseñas. Gracias a Doña Cata, su mentora, ha logrado sobrevivir escondido de un pasado cruel, que aún lo persigue, y que le dejó una terrible sombra en el alma y marca en su rostro.

Manu trabaja en la Plaza de la Computación, lugar en el que se reparan, ajustan y consiguen cualquier tipo de dispositivos electrónicos y la única manera que tiene Manu de lidiar con el dolor que le causa su pasado es ayudando a los demás, por lo que a través de su V-Blog “Sin miedo a la verdad”, será quien de manera anónima proteja a aquellos que han sido víctimas de alguna injusticia.

En cada episodio conoceremos una historia diferente sobre conflictos relacionados al acoso, ciberbullyng, sexting, catfish, corrupción, entre otros malos usos de la redes sociales, y que, en la actualidad forman parte de la cotidianidad.. A medida que Manu va resolviendo casos, iremos descubriendo su terrible pasado, y veremos cómo es perseguido por Horacio, un policía corrupto, que quiere vengarse de Manu por haber matado a su hermano.