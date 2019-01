Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Empieza el año coun un buen show de teatro y celebra el Día de Reyes en la ciudad

Jueves 3

Noche de salsa

El club nocturno The Baked Potato (3787 Cahuenga Blvd., Studio City) inaugura su calendario de este año con un concierto de salsa por parte del músico cubano San Miguel. Como invitados especiales estarán Cecilia Noël y Luis Conte. Puertas abren a las 7:30 pm; shows 9:30 y 11:30 pm. Boletos $20. Informes (818) 980-1615 y thebakedpotato.com.

Experiencia virtual

Alien Zoo, una experiencia en realidad virtual en la que los usuarios pueden elegir un avatar que los llevará a dar un paseo por el hábitat al que pertenece cada especie, llega al Westfield Century City (10250 Santa Monica Blvd., Los Angeles) para hacer de este mall su casa definitiva. Se puede encontrar en el Dreamscape, e incluye tres experiencias virtuales. Llamar para saber de días y horarios de operación. Boletos $20. Informes (424)603-2948 y dreamscapeimmersive.com.

Viernes 4

Celebración del Día de Reyes

Los Reyes Magos harán una parada en el Consulado General de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles) para celebrar y dar regalos a los niños que fueron obedientes con sus padres –y también para lo que no lo fueron tanto–. También habrá rosca de reyes y se servirá chocolate caliente. Hay que llevar la cámara lista, porque los reyes estarán más que puestos para posar con los niños y sus familias. De 5 a 8 pm o hasta agotar existencias. Entrada gratis. Informes (213) 487-8320 y consulmex.sre.gob.mx/losangeles.

Cine gratis

“Into the Woods”, “Chicago” y “Mary Poppins Returns” tendrán una proyección gratuita en el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles), en la que su director, Rob Marshall, ofrecerá una charla al final de la presentación. Este cineasta ganó un Oscar por su trabajo en “Chicago”. Su película y musical, más reciente, estelarizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, es el relato de cómo Mary Poppins, con su regreso, salva de una situación difícil a la siguiente generación de la familia Banks. Es necesario hacer reservación. 7:30 pm. Informes (323) 466-FILM y americancinemathequecalendar.com.

Sábado 5

Fiesta de Reyes

El teatro Frida Kahlo (2332 W. 4th St., Los Angeles) celebrará el Día de Reyes con una fiesta en la que varios de los miembros de la compañía de teatro que alberga este lugar también estarán festejando sus cumpleaños. Los que asistan están invitados a llevar algo de comer o de beber. Entrada gratis. A partir de las 6 pm. Informes (213) 382-8133 y fridakahlotheater.org.

Cuento de hadas

El Theatre West (3333 Cahuenga Blvd., W. Los Angeles) presenta el cuento de hadas “Snow White and the Seven Dwarfs”, una versión con muchas canciones, baile, una bruja chistosa y un príncipe guapo. Los asistentes pueden participar en el papel de los siete enanos, y son los que se encargarán de ayudar a rescatar a Blanca Nieves. Los shows duran 50 minutos e incluyen un receso en el que se puede degustar de jugo y galletas. Después de la función los actores salen del escenario para tomarse fotos con los asistentes y para ofrecer autógrafos. Sábados 1 pm. Hasta el 2 de marzo. Boletos $12 y $15. Informes (323) 851-7977 y theatrewest.org.

Domingo 6

Festival familiar

El Oshogatsu Family Festival, que tendrá lugar en el Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles), celebra el Año del Jabalí con una serie de actividades para toda la familia. Los asistentes podrán participar en el mochitsuki tradicional –ritual de golpeteo de arroz japonés–, ver la presentación de Kodama Taiko, hacer esculturas de dulces, ver a Kuniharu Yoshida, caligrafa japonesa y bailarina de hip hop, y conversar con Mark Nagata, creador de figuras de súper héroes. Admisión gratis. 11 am a 5 pm. Informes (213) 625-1770 y janm.org.

Festival de dinosaurios

El Zimmer Children’s Museum (6505 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles) dará una vuelta por la era mesozoica con el Dino Fest que se realizará en el Art Room del recinto. Las actividades estarán inspiradas en estas extintas criaturas, entre ellas crear huesos de dinosaurios, armar en comunidad un esqueleto de dinosaurio y abrir piedras para encontrar fósiles dentro. Si asisten vestidos de dinosaurio obtendrán un descuento en el precio de la entrada. 2 a 4 pm. Boletos $7.50. Informes (323) 761-8984 y zimmer.sharewell.org.

Lunes 7

Semana de restaurantes

Del lunes al domingo se realizará la Santa Monica Restaurant Week, en la que diversos restaurantes de esta ciudad del sur de California confeccionarán platillos originales que estarán centrados en el ingrediente especial del evento de este año, los caquis, o como se conocen en inglés, los persimmons. Además de deliciosas preparaciones, el evento contará con la presencia de reconocidos chefs como Clémence Gossett. Entre los establecimientos que participan están Azulé Taquería, Bondi Harvest, Caffé Bella, Dolcenero Gelato, Cassia, Funnel Cakes on the Pier y Lunetta. Todos ofrecerán algún platillo con este ingrediente. Informes santamonica.com/restaurantweek.