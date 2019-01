Meghan Markle, la duquesa de Sussex, le prohibió al príncipe Harry tomar alcohol y café

Varios medios afirman que ella fue quien cambió el estilo de vida descontrolado del príncipe

Una supuesta primicia de los medios londinenses cuenta que al Príncipe Harry, su esposa Meghan Markle le prohibió tomar té y café.

Al parecer, un empleado de la realeza afirma que Harry no solo dejó de tomar alcohol en solidaridad con su esposa embarazada, sino que también abandonó la cafeína.

El diario The Express afirma que Meghan también alentó a Harry a practicar yoga y otros hábitos de vida más saludables y que él no sólo acepta sino que está agradecido de haber adoptado. “Teniendo en cuenta que ha sido un bebedor bastante brutal desde que era un joven adolescente, es todo un logro“, sostiene una fuente cercana a la pareja real desde dicho diario.

Además, todos los amigos, según la prensa local, admiten que desde que está cerca de su mujer está “más tranquilo y más relajado”. “Todo lo que hizo fue mostrarle que hay otra manera de vivir y se convirtió en un gran fan. Come bien, no envenena su cuerpo, hace ejercicios, hace un poco de yoga y es mucho más feliz”, agrega una fuente cercana a The Express.

Históricamente Harry fue portada de muchos diarios por manejar alcoholizado y vivir muy al límite de lo permitido, pero al parecer el día a día cambió para este príncipe. The Daily Mail, por ejemplo, señala que durante un importante coctail, sólo tomó agua.