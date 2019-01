Famosos desfilan en una alfombra roja de los Globos de Oro con sabor latino

Junto a otros hispanos de relumbrón como Ricky Martin también se presentó la novata Yalitza Aparicio

Los Globos de Oro inauguraron hoy la temporada de premios en Hollywood con una alfombra roja en la que brilló Lady Gaga, una de las estrellas del año gracias a “A Star is Born”, y que contó con mucho sabor latino de la mano de Penélope Cruz o Antonio Banderas.

“De todas las ceremonias de premios que hay esta es realmente una de las más divertidas”, dijo a Efe Cruz, que acudió como nominada a la mejor actriz secundaria de una serie por su papel en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”.

La española subrayó que una de las cosas más difíciles de interpretar a una persona real como Donatella Versace fue “intentar captar su esencia pero no hacer una imitación“.

Esta cuarta nominación para Cruz en los Globos de Oro coincide con la también cuarta candidatura de su compatriota Antonio Banderas, que opta a la estatuilla de mejor actor de una serie limitada por “Genius: Picasso”.

“Yo tengo un montón de nominaciones (a diferentes galardones) y muy pocas veces me he subido a recoger un premio, pero esas nominaciones se han producido en cuatro décadas. Y eso es lo que me gusta: el haber podido mantenerme durante cuatro décadas en la crema y haciendo buenos trabajos“, dijo Banderas en declaraciones a Efe.

El actor admitió su miedo previo por encarnar a su ídolo Picasso en esta serie, pero defendió que esta producción ha hecho un trabajo “serio, sólido y difícil de refutar”.

Junto a otros hispanos de relumbrón como Ricky Martin también se presentó hoy la novata Yalitza Aparicio, que ha conquistado los corazones de medio mundo con la película “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón.

“Creo que aún no se nos quitan los nervios. Esta ceremonia es tan grande y tan hermosa que igualmente estamos disfrutando este momento”, dijo a Efe.

“Y aunque es la historia de Alfonso y es algo personal, ‘Roma’ tiene algo que conecta con tu propia vida y te remueve esas memorias que creías olvidadas”, consideró.

En cuanto a la moda, Lady Gaga, tan conocida por su enorme talento musical e interpretativo como por sus impactantes “looks”, apostó hoy por un largo vestido azul celeste, con los hombros al aire y unas abultados adornos en el antebrazo, que acompañó con un collar brillante y el pelo recogido con un moño teñido de añil claro.

Estos Globos de Oro, unos galardones que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), son los primeros tras la histórica edición de 2018, en la que prácticamente toda la comunidad del cine y la televisión se vistió de negro para denunciar el acoso sexual a las mujeres.

En esta ocasión, aunque artistas como Rachel Brosnahan vistieron pulseras en homenaje al movimiento feminista “Time’s Up”, Hollywood dejó de lado el negro y se dejó llevar por los brillos y los remates metálicos.

Esa fue la baza, por ejemplo, de Penélope Cruz, con un vestido escotado negro y brillante con un lazo en la espalda, o de Nicole Kidman y su conjunto granate y metálico.

Los brillos y destellos, ya fuera para realzar prendas enteras desde chaquetas a vestidos o solo como pequeños detalles de color, también fueron una marca clara en los conjuntos de Carol Burnett, Glenn Close, Gina Rodríguez, Rosamund Pike, Jessica Chastain o Regina King.

Y a tono con el aroma desenfadado y juguetón que suele reinar en los Globos de Oro, donde el champán no deja de circular en la alfombra roja, otras estrellas apostaron por vestidos muy coloridos.

En este sentido, Amy Adams lució un intenso azul en su vestido y Claire Foy y Rachel Brosnahan se presentaron con sendos conjuntos amarillos.

En cuanto a los hombres, casi siempre más encorsetados en el clásico esmoquin negro y blanco, algunos se atrevieron con algo distinto como Idris Elba, que vistió un traje en tonos verdes, o el siempre original Spike Lee, con un conjunto morado remachado con una boina y un colgante dorado.

POR: David Villafranca