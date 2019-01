Adamari López vuelve a publicar en Instagram tras su regreso a ‘Un Nuevo Día’

La conductora al fin regresó al matutino de Telemundo tras varios meses fuere luego de estar gravemente enferma de salud

Adamari López hizo su regreso triunfal a “Un nuevo día” después de varios meses fuera por su delicada salud. La conductora de Telemundo se ausentó del matutino que presenta al lado de Rashel Díaz y Marco Antonio Regil y su actividad en Instagram había sido limitada.

Con la influenza ya superada y su retorno al matinal, López agradeció en las redes sociales todas las muestras de cariño que recibió y compartió su sentir de volver con su familia televisiva.

“Feliz de estar de regreso con mi familia de ‘Un nuevo día'”, escribió la también actriz.

“Gracias a mis compañeros, a la producción, al equipo técnico, maquillaje, a la audiencia y a los televidentes por llenarme de cariño. Comenzar el año con salud y trabajando me llena de alegría. Les mando besos y los quiero mucho“.

Durante la emisión por la mañana, López habló de como es que ocurrió todo.

“Yo comencé con una molestia en la garganta. Me fui un viaje con Toni a Jamaica, después a New York. En ese viaje a Jamaica no me sentía bien y me automediqué. Cuando llegué de New York me sentía súper mal, llamé aquí para ver si podía no venir, pero había muchos de nosotros que no estaban y tuve que venir”, dijo.

Debido a la gravedad de su enfermedad y los sedantes que tuvo, hay cosas que Adamari no recuerda.

“Tenía una sedación que hace que no me acuerde lo que pasó. Hay cosas en video que Toni guarda… Estuve al parecer bastante delicada, yo no entendía que una influenza me podía llevar a un estado tan crítico como el llegué, lo vi cuando me explicó mi familia y mis amigos, cuando vi los videos y las fotos no me reconocía. Después de haber vivido el cáncer, sus caras de angustias me partía el corazón, fue súper difícil y súper duro entender cuál era ese proceso”, contó López.

