Sol Pérez se tatuó abajo del trasero un mensaje dedicado a todos los que la critican

La vedette compartió la imagen en su cuenta de Instagram

La vedette de Nuevamente juntos, la revista de Barbieri y Bal en Mar del Plata, acumula casi cuatro millones de seguidores en Instagram. Aunque la mayoría de las reacciones en sus posteos son “me gustas” y comentarios halagadores, Sol Pérez también recibe críticas constantes en sus redes sociales.

Es por eso que su nuevo tatuaje no resulta casual. El jueves por la noche la ex chica del clima compartió una imagen desde las playas de La Feliz en los que deja ver una frase escrita debajo de su nalga derecha: “Fuck your opinion“.”Amo mi tatuaje nuevo. @jere.fe sos el uno”, escribió Sol etiquetando a su tatuador.

Unas horas antes, Jere Fe había compartido una foto junto a la famosa. “Hoy tatué a la genia de Sol Pérez“, reveló. “Nos dio la bella oportunidad de conocer a su familia y tomar unos mates con torta. Gracias por elegirme y venirte hasta acá para tatuarte”, continuó el tatuador.

Entre los tatuajes con los que ya contaba Sol se encuentra uno dedicado a su abuela fallecida en un accidente automovilístico, una frase que refiere a su madre y otra que comparte junto a sus hermanos. Además, lleva en la parte baja de la espalda la ilustración de una niña en patines, ya que practica ese deporte desde los 12 años. También tiene una cruz en la cintura.