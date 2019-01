Adamari López confirma que sí habrá boda con Toni Costa

La famosa conductora puertorriqueña está decidida a darse una oportunidad con su pareja y volver a pasar por el altar...

Adamari López acaba de vivir una de las peores experiencias de su vida, luego de estar ingresada durante varias semanas debido a una toxoplasmosis, la cual le fue diagnosticada luego de padecer un fuerte cuadro de influenza.

Sin embargo, a su regreso a la televisión y a las redes sociales, la conductora y actriz puertorriqueña ha dejado claro cuáles son sus prioridades luego de la fuerte etapa que le ha tocado vivir y enfrentar.

En una sentida conversación con Rashel Díaz, en Un Nuevo Día, Adamari habló de su futura boda con Toni Costa, su compañero y padre de su única hija Alaia. “Toni ha sido maravilloso compañero en todo este procesos, llevamos 7 años juntos, Toni hace como 3 años me había pedido que nos casáramos y tengo mi anillo de compromiso, pero al ver esa dedicación por mí, por mi familia y lo que ha hecho es fortalecer aun más mi relación”.

Como medio quisimos reconfirmar las palabras de Adamari, obtener una fecha estimada del enlace nupcial, y por esta razón contactamos con su publicista, quien nos respondió lo siguiente: “Sí, Adamari ha dicho en sus entrevistas que si se casará, pero que no tiene fecha, no sabe si será este año o el próximo“. Es decir que la boda es un hecho y lo único que hace falta concretar es una fecha.

Pero la puertorriqueña quiso ser honesta y dejó claro que de momento no sabe cuándo se llevará a cabo la boda. “No se cuando sucederá pero creo que nos merecemos dar esa oportunidad de dar ese paso que tanto temía. Nos hemos vuelto a descubrir, a enamorar, un refuerzo de todo lo que habíamos vivido, de por qué no arriesgarme a amar sin saber qué pueda pasar después”.

“El pensar que no iba a estar con Alaia, el pensar que me iba a perder muchos momentos mágicos en la vida de mi hija que tanto desee, perderlos por un descuido de mi parte, el pensar que no la puedo ver crecer”, agregó la actriz.

Parece ser que los duros momentos de salud que ha vivido recientemente le han permitido replantearse la vida, y también reafirmar el fuerte amor que la une a Toni Costa, sobre esto habló a su regreso a Un Nuevo Día, el programa matutino de Telemundo, del cual ella forma parte.

Hay que recordar que Adamari López se casó con Luis Fonsi en el año 2006, y luego atravesó un sonado y doloroso divorcio en el año 2010. Su unión a Toni Costo fue hasta el año 2011 y todo surgió en la famosa competencia de baile de Univision, Mira Quién Baila, en donde protagonizaron uno de sus primeros besos, ante las cámaras.