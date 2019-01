Aracely Arámbula presume bikinazo en Instagram frente al sol

La actriz de "El Señor de los Cielos" ha compartido fotos de infarto

Aracely Arámbula ha subida la temperatura de Instagram últimamente compartiendo fotos candentes y en bikini. La protagonista de telenovelas como “La Doña” ha estado de vacaciones en la playa mostrando sus mejores ángulos.

En unas imágenes recientes, Arámbula no defraudó con unos bikinazos ardientes. La que fuera pareja de Luis Miguel posó de espalda para una foto frente a la puesta de sol en el mar.

“No me suelto, ¿podríamos alargar las vacaciones? No me quiero ir”, escribió “La Chule”.

Los seguidores de la actriz quedaron fascinados y así le respondieron en la red social.

“Eres lo más hermoso, más que el atardecer”, le escribió un fan. “Siempre hermosa, eres el complemento perfecto para esta postal”, otro seguidor comentó. “Eres de las bellezas más guapas que tiene el estado de Chihuahua”, también escribió otro admirador.

En otro video, Arámbula grabó un saludo para todos sus fans por todas las muestras de cariño que ha recibido. Aracely hizo el clip con un bikini negro de infarto.

“Les quise grabar este saludo por todos los mensajes que recibí. Gracias por su cariño y los buenos deseos por el comienzo de ‘La Doña’ en Grecia”, comentó.