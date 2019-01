Yanet García, ‘La chica del clima’, y su enorme trasero encienden Instagram

View this post on Instagram

¡GIVEAWAY! 🎁🎉🎊 ¡Para comenzar cumpliendo metas juntos, @proteinworldmx y yo queremos darte un increíble Kit de 3 MESES de tratamiento, para que dejes atrás esos kilitos de más! Este kit incluye: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♦️The Slender Blend (proteína en polvo para el control de peso) presentación en sachets ♦️Hunger Buster (suplemento clave para ayudar a suprimir los antojos)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♦️Metaboliser (Ayuda a acelerar el metabolismo)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♦️Shaker para mezclar tu proteína ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Para participar lo único que debes hacer es: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1. Dale like a la foto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2. Seguir mi cuenta @iamyanetgarcia y a @proteinworldmx⠀⠀⠀⠀⠀ 3. Etiqueta a dos amig@s en los comentarios 4. Entre más personas distintas etiquetes más oportunidades tienes de ganar⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El giveaway se cierra el próximo viernes 18 de Enero a las 8:00 p:m El/la gand@r será anunciado en las historias de Protein World. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mucha suerte 🤞☘🙏 #yosoyproteinworld💛