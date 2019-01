El riesgo de suicidio aumenta tras un diagnóstico de cáncer

Recibir un diagnóstico de cáncer puede resultar difícil, y un nuevo estudio encuentra que muchos pacientes consideran el suicidio. El riesgo es más pronunciado en el año tras el diagnóstico, reportaron los investigadores.

Es importante evaluar el riesgo de suicidio de los pacientes recién diagnosticados y asegurar que cuenten con acceso al respaldo social y emocional, dijeron los investigadores.

Entre casi 4.6 millones de pacientes, casi 1,600 fallecieron por suicidio en un plazo de un año tras su diagnóstico, lo que representa un riesgo 2.5 veces más alto que el observado en la población general.

Páncreas y pulmón, los de mayor riesgo

El riesgo de suicidio entre los pacientes de cáncer recién diagnosticados también varía según el tipo de cáncer.

“Tanto el cáncer como el suicidio son importantes causas de mortalidad y presentan un importante problema de salud pública”, comentó el autor coprincipal del estudio, el Dr. Hesham Hamoda, del Hospital Pediátrico de Boston y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

En el estudio, Hamoda y sus colaboradores observaron datos de pacientes con cáncer de EE. UU. de una base de datos nacional entre 2000 y 2014. Esa base de datos representa a alrededor de un 28 por ciento de los estadounidenses con cáncer.

El mayor riesgo se observó entre las personas con cáncer de páncreas y con cáncer de pulmón. El riesgo también aumentó de forma significativa tras un diagnóstico de cáncer de colon, pero el riesgo no aumentó significativamente tras los diagnósticos de cáncer de mama y de próstata, encontraron los investigadores. El estudio no probó que un diagnóstico de cáncer en realidad cause que el riesgo de suicidio aumente.

El informe aparece en la edición en línea del 7 de enero de la revista Cancer.

“Nuestro estudio resalta el hecho de que en algunos pacientes de cáncer la mortalidad no será un resultado directo del cáncer en sí, sino más bien debida al estrés de afrontarlo, que culmina en el suicidio”, señaló Hamoda en un comunicado de prensa de la revista. “Este hallazgo plantea un desafío para todos nosotros, de garantizar que los servicios de respaldo psicosocial se integren pronto en la atención del cáncer”.

Más información sobre cáncer y depresión

7 maneras de prevenir la depresión

La hierba de San Juan (St John) ¿sirve para la depresión?