La apretada falda de Chiquis Rivera para presumir sus curvas

View this post on Instagram

Que tu enfoque sea más fuerte que tu curiosidad! 🎩💖 ________________________________________ Let your focus be stronger than your curiosity! 💖🎩 ________________________________________ OUTFIT: @fashionnova Search: ‘Can’t Get Enough Lounge Set -Leopard’ and USE CODE: XoChiquis for a DISCOUNT! 👌🏻 #FashionNova #NovaBabe #FashionByChiquis #Leopard #OOTD #ShortHair #Chanel