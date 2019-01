Mujer que estaba en coma tiene un bebé y la policía abre una investigación

Una mujer que estaba en coma desde hace más de 10 años dio a luz en un centro de salud de Arizona, donde estaba internada. El suceso ha sacado a relucir una serie de irregularidades que la policía local ha comenzado a investigar: todo apunta a que se trata de un caso de agresión sexual.

Todo ocurrió en un hospital de Hacienda Healthcare, en la ciudad de Phoenix. La mujer tuvo al bebé el 29 de diciembre y el personal de la clínica a cargo de sus cuidados dice que gemía y nadie sabía qué problema tenía, hasta que entró en trabajo de parto, según KPHO-TV.

“No puedo creer que alguien la bañara diariamente durante nueve meses y nunca supo que no tuvo un período menstrual, que estaba creciendo en su sección media, que las enfermeras no estaban haciendo un seguimiento”, dijo una antigua cuidadora del centro a ABC-15, quien no quiso revelar su nombre.

No se conoce la identidad de la paciente, pero sí que tiene 29 años, pertenece a una tribu apache y requiere atención las 24 horas porque está en coma desde que sufrió un ahogamiento, por lo que constantemente el personal entra a su habitación. The New York Times informó que además de la investigación por agresión sexual surgieron nuevas acusaciones de abuso, incluida falta la privacidad de los pacientes mientras estaban desnudos o se duchaban.

Esta semana el director general del centro de salud Bill Timmons renunció en medio de la investigación policial sobre la violación, dijo la empresa en un comunicado. Como parte de la investigación por asalto sexual que abrió la policía local, entregaron a Hacienda Healthcare una orden de registro para tomar muestras de ADN de todos sus empleados masculinos para descubrir quién es responsable de la violación y del embarazo de la mujer

La tribu apache de San Carlos, donde pertenece la paciente, emitió un comunicado a través de un representante que dijo estar profundamente conmocionado y horrorizado. “Cuando tienes un ser querido comprometido con los cuidados paliativos, cuando son más vulnerables y dependen de los demás, confías en sus cuidadores. Lamentablemente, no se podía confiar en uno de sus cuidadores y aprovecharse de ella”.

Cuidadores y abusos

El caso de Arizona es uno entre muchos casos de agresión sexual de parte de cuidadores a pacientes discapacitados. Uno de los más emblemáticos es de 1995, cuando una mujer identificada solo como “Kathy”, que había estado en coma durante una década, fue violada y embarazada por un asistente en un asilo de ancianos de Nueva York.

El embarazo de Kathy se descubrió a los cuatro meses, pero su familia estaba en contra del aborto por razones religiosas y optó por llevarlo a término. La paciente murió poco antes del primer cumpleaños de su hijo. El caso dio lugar a la aprobación de la “Ley de Kathy” en 1998, que requiere verificación de antecedentes penales para los auxiliares de enfermería.

El Departamento de Servicios de Salud de Arizona afirmó que envió inspectores para controlar a los pacientes en las instalaciones de Hacienda Healthcare y que había implementado “mayores medidas de seguridad”. El protocolo en la clínica ha cambiado y los hombres ahora deben estar acompañados por una mujer al ingresar a la habitación de una paciente.

El bebé nacido en Phoenix está en buen estado de salud y, aunque los familiares de la madre no han dado declaraciones oficiales, su abogado declaró a Huffington Post que aunque están indignados, traumatizados y conmocionados por el abuso y la negligencia de su hija en Hacienda Healthcare “les gustaría que les transmitiera que el bebé nació en una familia amorosa y que será bien cuidado”.

