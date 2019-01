Erika Fernández, la sexy estrella de FOX Sports, se quitó toda la ropita en Instagram

View this post on Instagram

El es Bolt… . . . Tiene la sonrisa más hermosa del mundo , 3 años de edad , pasó toda su vida de cachorro amarrado , 1 año y medio para ser exactos, fue víctima de indiferencia y vivía en horribles condiciones … el fue uno de los modelos de mi “Pack”… tiene energía alta y eso significa que si eres activo y te encantan las actividades al aire libre el puede ser tu mejor compañero, es muy amoroso, cariñoso y juguetón… . . . Si quieres darle una oportunidad en tu hogar y hacerlo miembro de tu familia comunícate con Sergio Rosales al 5544906723 o escríbele a su página @leaymaya ❤️ . . . GRACIAS UNA VEZ MAS A MI PARCERO @hernanboteroph y su equipo por ayudarme con este proyecto sin ningún interés … y a @ghelguera por dejarme usar sus Joyas para tan hermosa causa como es promover la adopción ❤️ gracias Gustavo (chequen su cuenta , tiene cosas hermosas ) . . . #adoptanocompres