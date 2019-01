La foto de los dientes de Kim Kardashian que causa revuelo en Instagram

La famosa sigue siendo el centro de la polémica

Kim Kardashian siempre da de que hablar cada que publica algo nuevo en Instagram. La famosa cuenta con 124 millones de seguidores y al instante sus publicaciones causan impacto.

Esta vez la también esposa de Kanye West compartió con sus fans una imagen en donde mostró su “grill”, sus dientes con brillantitos.

La dentadura de la madre de tres estaba llena de brillantes y sus seguidores se dividieron en si les gustó o no.

“Siempre me gusta lo que usas y todo pero brillante los dientes, que feo, eres bonita no necesitas brillante en los dientes”, escribió una seguidora. “Por favor no, por favor detén estos disparates”, otra fan comentó.

“Kim, amo tus grills y yo me pondría si tuviera dinero”, uno de los fans que alentaron a la famosa comentó.

Hubo hasta quienes se preocuparon por la salud de su dentadura.

“¿Qué tal el daño que le hace esto a tus encías y dientes?”, se preguntó un fan.