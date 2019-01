Padre que fue declarado muerto cerebral despierta de repente

Decidir desconectar a un enfermo terminal de las máquinas que lo mantienen con vida es una de las decisiones más difíciles para la familia

Los hijos de un hombre de Nebraska se despidieron definitivamente de él y tomaron la difícil decisión de desconectarle, una vez que su padre fue declarado con muerte cerebral por los médicos.

Después de estar inconsciente durante más de 48 horas, T. Scott Marr se despertó, sorprendiendo al personal médico, pero sobre todo a sus hija. Los doctores pensaron que no había esperanza de recuperación y por eso le desconectaron de la respiración artificial.

“Todo esto ha sido un milagro de Dios”, dijo Marr a KMTV. “No he muerto. No tenía que morir. Estoy de regreso aquí, y espero brindarles un poco de consuelo y la esperanza de que si alguien está pasando por algo así, hay esperanza”. ”

En los dos días que Marr estuvo inconsciente, cuenta que tuvo una experiencia cercana a la muerte, vio a su difunto padre caminando por la calle.

“Él me preguntó qué hacía ahí. Le dije que estaba buscando trabajo y él me respondió que ahí no había nada que hacer y que me fuera a casa”, dijo Marr a los reporteros locales.

Actualmente, Marr se está recuperando en casa después de semanas de terapia en un hospital de Omaha.

“No soy una persona extremadamente religiosa. No voy a la iglesia todos los domingos”, admitió Marr al World-Herald. “Pero sí creo en Dios. Creo con todo mi corazón. Y ahora esto es solo una prueba para mí de que todo lo que he escuchado es verdad. Que él me ama. Que él está allí para mí. Fue casi un milagro.”

Milagro o no, lo que está claro es que sí es una segunda oportunidad para volver a valorar su vida y apreciar cada momento.