¿Vapear vitaminas? Tal vez no sea buena idea

El vapeo de vitaminas se ha convertido en otra tendencia que pretende ir hacia lo natural y beneficiar la salud. Sin embargo, esta práctica es cuestionable.

Los cigarrillos electrónicos se han ganado todo tipo de críticas en tiempos recientes, principalmente, por su uso de nicotina como fuente y los daños que pueden causar. Posiblemente este sea el origen de un interés (creciente) por usar los vapeadores con algo más natural, como las vitaminas.

Compañías como VitaStik, Breathe y VitaminVape promueven los cigarrillos electrónicos como fuentes de vitaminas inhalables, especialmente la B12. Este nutriente es importante para metabolizar las proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central, razones por las que la gente tiende a tomarlo en suplementos, aunque se encuentra en una gran variedad de alimentos de origen animal.

Los vapeadores con vitaminas son comercializados bajo la premisa de que inhalar la vitamina es mejor que tomarla como suplemento y que se trata de ingredientes de naturales. Pero esto no es del todo cierto.

Charles Mueller, profesor de nutrición en la Universidad de Nueva York, ya había declarado a DailyMail que la mayoría de los nutrientes son solubles en agua o grasa, por lo que las vitaminas deben venir con grasa y agua y pasar por el mismo tracto gastrointestinal y ser absorbidas. Con el vapeo, “se puede obtener cierta absorción pasiva en el revestimiento de los pulmones, pero no obtienes ninguna absorción de grasa o vitaminas solubles en agua. Simplemente no sucede. La fisiología no funciona, porque el cuerpo está diseñado para obtener sus nutrientes de la manera tradicional: a través de los alimentos”.

Ahora, el sitio especializado Natural Medicines también ha alertado sobre el tema. “Si bien estas compañías están haciendo un gran esfuerzo para declarar sus vapeadores como ‘saludables’ y ‘libres de nicotina’, todavía no hay pruebas sólidas de que estén a salvo. Estas plumas contienen propelentes y otros productos químicos, como propilenglicol y glicerol, para aerosolizar los ingredientes. No hay evidencia de que estos químicos sean seguros”, se lee en un informe que publicaron recientemente.

Explican, además, que tampoco hay evidencia de que el proceso de aerosolización que implica calentamiento no afecte negativamente a los componentes activos del vapeador, en este caso, las vitaminas. Concluyen haciendo un llamado a evitar esta práctica como fuente de vitamina B12, ya que no hay evidencia de que sea segura ni efectiva.

Si deseas nutrir tu cuerpo con vitamina B12, lo mejor es que recurras a los suplementos o aumentes la ingesta de alimentos que la contengan, como hígado de res, almejas, carnes rojas, pollo, huevos y leche. Y esta recomendación aplica para cualquier otra vitamina que desees aprovechar.

