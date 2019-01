AMLO pide no caer en pánico, y administrar la gasolina, da avances contra el huachicoleo

Insiste que hay combustible suficiente para abastecer al mercado

MÉXICO – Ante la desesperación que están manifestando los ciudadanos por el desabasto de gasolina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía no caer en pánico y que administren el combustible.

“Poco a poco se va a ir normalizando la situación, no caigamos en pánicos, en compras precipitadas. Si tienen combustible, no se preocupen, no se va a acabar la gasolina, administren lo que tienen y no consuman más de lo necesario”, indicó AMLO a la ciudadanía a través de un mensaje en video.

“Para que de esta forma podamos regularizar el abasto en la Ciudad de México y en todo el País”, dijo el mandatario mexicano.

Por la mañana, en Ayala, Morelos, acudió a la firma del Decreto para nombrar al 2019 “Año de Emiliano Zapata”, López Obrador reafirmó su plan de combatir el robo de combustibles mediante el cierre de los ductos y acusó sabotaje en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco.

Fin de semana atípico en la CDMX, escasez de gasolina impacta al consumo https://t.co/tMItjJAMld pic.twitter.com/96Wjz0WlMO — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) January 13, 2019

Después, en breve entrevista, rechazó la información de The Wall Street Journal de que su Gobierno ha reducido la importación de gasolina, y más tarde pidió a la ciudadanía que convenza a los huachicoleros a que ya no roben.

En eso insistió otra vez en su cuarto mensaje, con especial atención en la información del periódico estadounidense.

“Esos rumores que no tiene ningún con ningún fundamento; lo puedo probar con datos que estamos desgraciadamente comprando más gasolina en Estados Unidos para que no falte el abasto y vamos a resolver pronto este asunto. Quieren jugar a las vencidas, pero no van a poder con la voluntad del pueblo de que se acabe ya de una vez para siempre la corrupción y la impunidad”, afirmó en su mensaje transmitido por YouTube.

El mandatario mexicano enfrenta criticas por su estrategia contra el robo de combustible, mejor conocido en México como el huachicoleo.

De acuerdo a cifras oficiales, algunas gasolineras, como en el estado de Guanajuato, el 80% del combustible era ilegal.

Algunos sectores critican la estrategia de AMLO porque ha generado falta de combustible en algunos estados, generando una escalada de efectos colaterales.

Fin de semana atípico en la CDMX, escasez de gasolina impacta al consumo https://t.co/tMItjJAMld pic.twitter.com/96Wjz0WlMO — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) January 13, 2019

Pero el mandatario mexicano, insiste que no va a dar un paso atrás para frenar el robo de combustible, que por décadas ha estado afectando a los mexicanos, con la tolerancia de los gobiernos anteriores.

Por eso, insistió que es una acción necesaria lo que se está haciendo ahora su gobierno, y asegura que no es desabasto de gasolina lo que enfrenta el país, si no los inconveniente en los planes de distribución.

Los partidos políticos de opososición han sido los primeros en alzar la voz contra la estrategia de AMLO.