Confirmado: Ford y Volkswagen se alían para abaratar costos y colaborarán mutuamente en la producción de sus autos

Las compañías han encontrado una solución para las guerras frías de tratados comerciales entre mandatarios y los aranceles de Trump

Es un hecho, Volkswagen AG y Ford Co. acordaron trabajar juntos para fabricar vans, pickus y otros vehículos en sus respectivos continentes, además de una posible colaboración para crear autos eléctricos en el futuro, anunciaron las compañías el martes durante el Auto Show de Detroit.

La alianza no es una fusión y no implica que una compañía tome ganancias de las ventas de autos de la otra. VW simplemente fabricará vans para Ford en Europa, que serán comercializadas en el años 2023; mientras que Ford fabricará vans comerciales y pickups medianas para VW en América del Norte, que se espera lleguen en el año 2022, según explica The Washington Post.

La ayuda mutua tiene como propósito ahorrar millones de dólares a ambas compañías y expandir las ventas de ambas, las cuales se han visto afectadas por las guerras frías de tratados internacionales entre líderes de países, como la del Presidente Donald Trump y el jefe de estado de China.

Ejecutivos de ambas compañías le dijeron al Washington Post que la alianza ayudará a Ford a expandirse a otros continentes como Asia y África, además de fortalecer la posición de las marcas de autos que se ven amenazadas por otras compañías innovadoras como Tesla y los servicios de taxi compartidos como Uber.

En junio del 2018, Ford y VW anunciaron un pacto relacionado con vehículos comerciales y las compañías dijeron que estaba explorando varias opciones. También, el CEO de la marca alemana, Herbert Diessm, visitó la Casa Blanca en diciembre para hablar de comercio internacional y una posible alianza entre las marcas que permitiera a VW construir sus vehículos en las fábricas de Ford – ahora sabemos esas negociaciones sí tuvieron frutos –.

De hecho, durante el Auto Show de Los Ángeles, el CEO de VW en USA dijo que la compañía estaba buscando locaciones para una posible segunda ensambladora.

Actualmente, VW tiene una ensambladora en Chattanooga, Tennessee, la cual ensambla los modelos Passat sedan y Atlas SUV, además del reciente anuncio de la producción de un nuevo vehículo eléctrico que generará más de mil empleos. Pero esta marca en la más grande fabricadora de autos en el mundo, reporta CNN Money, y 45% de los autos que vende en USA (aproximadamente 280,000) son importados de fabricas extranjeras, incluyendo México.

Se espera que la colaboración internacional impulse en el mercado global a Ford, quien recientemente eliminó varios autos de su línea de ensamblado y sigue optando por no tomar tantos riesgos en cuestiones de producción de volumen de autos.

La marca americana, que hace más de 100 años innovó en el proceso de ensamblado creando la línea de ensamble, cuenta con al menos siete fábricas de autos en USA y muchas otras más en Europa, Asia y Latino América, donde se ensamblan autos o se fabrican auto partes.