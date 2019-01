Jimena Sánchez calienta Instagram por su parecido con Kim Kardashian y la tanguita de Calvin Klein

La bella estrella de FOX Sports y su erótico parecido con las más infartante de las Kardashian

Jimena Sánchez es una de las bellezas de la cadena FOX Sports que se ha convertido en la favorita de muchos debido no solo a su talento sino por su impactante parecido con Kim Kardashian.

Hace algunas horas se lució con una tanguita de la marca Calvin Klein la cual también patrocina el famoso clan de Keeping Up With the Kardashians. En la estampa no solo se puede ver su tanguita negra, la cual pretende exaltar su diminuta cintura, esta también deleita al dejar apreciar el contorno de sus caderas, y también sus piernas.

En la imagen también se aprecia el rubio platinado de su cabello, el cual también usó Kim por un tiempo.

Pero en la cuenta de Instagram de la conductora también hay otras fotografías en las que se puede apreciar el impactante parecido que ésta posee con Kim, y a continuación les compartimos algunas de sus mejores poses.