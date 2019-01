Kim Kardashian tienen psoriasis ¿qué tratamientos funcionan?

La psoriasis es una enfermedad autoinmune que afecta a alrededor del 2% de las personas en EE.UU. Algunas celebridades la padecen, como Kim Kardashian, una de las personalidades más activas en contar que tiene psoriasis y en describir cómo se siente con esta enfermedad.

Kim no sólo ha compartido su lucha con la psoriasis en algunos capítulos de su programa de televisión “Keeping Up With The Kardashians” sino que a menudo publica fotos de sus brotes en las redes sociales donde cuenta que no se avergüenza de las manchas de su piel.

“Ni siquiera intento cubrirlo tanto”, escribió en su aplicación KimKardashianWest.com. “A veces siento que es mi gran defecto y todo el mundo lo sabe, así que ¿por qué cubrirlo?” dijo Kim.

Pero recientemente Kim tomó la iniciativa de hablar de los tratamientos. “Creo que ha llegado el momento de encontrar un medicamento para la psoriasis. Se ha apoderado de mi cuerpo. ¿Alguien ha probado un medicamento para la psoriasis y qué tipo funciona mejor?” escribió la reality star.

¿Qué es y cuáles son las causas de la psoriasis?

La psoriasis es una enfermedad crónica que caracteriza por presentar parches gruesos de piel inflamada y escamosa, creados por una proliferación anormal, rápida y excesiva de células de la piel.

Los científicos creen que al menos el 10% de las personas heredan uno o más de los genes que podrían conducir a la psoriasis. Sin embargo, sólo entre el 2 y el 3% de la gente desarrolla la enfermedad.

La causa de la psoriasis es un problema en el sistema inmunitario. En un proceso llamado recambio celular, las células de la piel que crecen en la parte más profunda avanzan hacia la superficie. Normalmente, esto demora un mes. En la psoriasis, ocurre en algunos días, debido a que las células creen demasiado rápido, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Sin embargo, los desencadenantes de la psoriasis no son universales, según la National Psoriasis Foundation. Lo que puede hacer que la psoriasis de una persona se active, puede no afectar a otra. Los desencadenantes conocidos de la psoriasis incluyen: el estrés, ciertas lesiones en la piel como las quemaduras, algunos medicamentos y una infección. Y aunque científicamente no se ha comprobado, algunas personas con psoriasis sospechan que las alergias, la dieta y el clima también desencadenan su psoriasis.

Tratamientos disponibles

Encontrar el tratamiento correcto para la psoriasis o una combinación de tratamientos, puede ser difícil. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por eso es importante conocer los últimos tratamientos y consultar siempre a un médico especializado. Si bien la psoriasis no tiene cura, existen terapias para aliviar los síntomas. Éstos incluyen:

Productos biológicos

Son medicamentos que generalmente se recetan para la psoriasis moderada a grave y la artritis psoriásica que no ha respondido a otros tratamientos. Los productos biológicos se administran mediante inyección o infusión intravenosa (IV).

Sistémico

Los tratamientos sistémicos son medicamentos recetados que se toman por vía oral o por inyección y funcionan en todo el cuerpo. Se suelen prescribir para la psoriasis moderada a grave y la artritis psoriásica.

Fototerapia

La fototerapia o terapia de luz implica la exposición regular de la piel a la luz ultravioleta bajo supervisión médica. Se administra en el consultorio de un médico, en una clínica o en el hogar con una unidad de fototerapia.

Nuevos tratamientos orales

Los nuevos tratamientos orales mejoran los síntomas de la enfermedad psoriásica al inhibir moléculas específicas asociadas con la inflamación. A diferencia de los productos biológicos, que se derivan de fuentes vivas y deben administrarse mediante inyección o infusión, estos tratamientos pueden administrarse de manera efectiva en forma de tabletas por vía oral.

Tópicos



Se aplican sobre la piel y a menudo son el primer tratamiento recomendado para una persona recién diagnosticada. Los tópicos se pueden comprar sin receta o por prescripción médica.

Terapias alternativas

Algunos pacientes con psoriasis informan que las terapias alternativas pueden ayudar a aliviar sus síntomas de psoriasis y artritis psoriásica. Estas incluyen la acupresión, acupuntura, reiki, yoga, tai chi y masajes. La dieta, el ejercicio y el sueño también pueden influir en el manejo de los síntomas.

