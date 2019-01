Salma Hayek y su nueva selfie en Instagram

La famosa actriz parece que no oculta nada para su público en las redes sociales...

Salma Hayek ha demostrado que ella no necesita la ayuda de los filtros de las redes sociales para mostrar o presumir su belleza. La mexicana se ha caracterizado por compartir vídeos y fotografías en las que su público puede ver cómo realmente es, al menos a nivel físico. No le teme a las arrugas, al cúmulo de expresiones faciales que muchas celebridades ocultan con maquillaje, luces y filtros. La actriz azteca hoy compartió una foto en donde todo en ella se aprecia natural, no oculta, no esconde nada.

Previo a esta imagen también ha llamado la atención que en los últimos días Salma ha estado compartiendo vídeos en donde expone su cuerpo desnudo, o en trajes de baño que reflejan que por su cuerpo los años han pasado de manera generosa. Y que más que restarle le han multiplicado sensualidad, además de experiencia. Pero poco se entiende de las nuevas publicaciones que está realizando la actriz de Hollywood.

En medio de todas estas imágenes también ha circulado un rumor de divorcio, y por esto muchos creen que las publicaciones pretenden demostrar que ella prefiere vivir y disfrutar de la vida, a tener que desmentir o confirmar rumores con o sin fundamento.