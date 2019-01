Una sabiduría milenaria podría aliviar el estrés postraumático

La meditación trascendental es una técnica que hizo famosa Maharishi Mahesh en los años 60, basada en conocimientos milenarios. Consiste en la repetición silenciosa de un mantra personal, que se recita para lograr agudeza mental y evitar distracciones en los pensamientos. Su práctica ha estado asociada al alivio y hasta la “cura” de ciertos trastornos mentales. Pero también ha sido criticada por considerarse que no tiene fundamentos científicos.

Sin embargo, recientemente la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un estudio que demostró que la meditación trascendental podría servir para tratar el estrés postraumático sin tener que aplicar una terapia de exposición. En la terapia de exposición, el paciente revive su trauma en un ambiente controlado, a fin de que las memorias negativas ya no sean asociadas con el temor y la angustia

“Nuestros hallazgos ofrecen mayor evidencia de que los tratamientos del trastorno de estrés postraumático (TEPT) pueden ser efectivos sin un componente de exposición”, afirma el principal autor del estudio, Sanford Nidich, profesor de fisiología y educación en la Universidad Maharishi, con sede en Iowa.

“Debido a que revivir un trauma puede ser difícil para los pacientes, los tratamientos que no requieren exposición pueden ser de interés para los veteranos y otras personas que sufren de TEPT”, sostiene Nidich, en su estudio publicado por la revista Lancet Psychiatry.

La meditación trascendental es una alternativa especialmente atractiva ya que es una técnica que no requiere un gran esfuerzo, expresa Nidich. “No hay una concentración intensa ni se necesita contemplación; una persona solo experimenta progresivamente un estado mental más tranquilo y calmado”.

Se puede practicar en cualquier parte

“Esta técnica puede ser practicada en cualquier parte y en cualquier momento, sin equipo especializado o personal de apoyo”, según el académico Vernon Barnes, de la Universidad de Augusta, quien elaboró un editorial para acompañar el estudio.

La investigación se basó en 203 veteranos de guerra inscritos en el Sistema de Salud de San Diego, afectados por estrés postraumático a raíz de incidentes ocurridos mientras cumplían su servicio militar

A los participantes se les asignó de manera aleatoria 12 sesiones de meditación trascendental, terapia de exposición, o educación sobre salud para hacer frente a ese trastorno, durante un período de 12 semanas. La meditación y las clases de educación fueron ofrecidas en grupos, mientras que la terapia de exposición de llevó a cabo de forma individual.

Después de las 12 semanas, los veteranos que practicaron la meditación trascendental y aquellos que recibieron la terapia de exposición obtuvieron resultados similares, en términos de la reducción de síntomas de TEPT y de síntomas depresivos. Ambos tratamientos fueron superiores a las clases de educación sobre salud.

El objetivo del estudio no era demostrar si un método es superior a otro, sino examinar si ambos tratamientos (meditación y terapia de exposición) daban resultados similares, sostiene Nidich.

