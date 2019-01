Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los reguetoneros más pegados llegan a la ciudad para ser parte del Calibash, mientras que Omar Chaparro trae su charla motivacional

Jueves 17

Ballet gratis para niños

Para la noche de apertura de la temporada del American Ballet Theatre en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), en la cual hará su debut en la costa oeste “Harlequinade”, los niños tienen acceso gratis. En la Kids Night at the Ballet, por cada boleto de adulto pagado podrá ingresar un menor de edad sin cargo alguno. Antes del show, a las 6 pm, habrá actividades para ellos, como estaciones para colorear, manualidades y oportunidades para fotos. 7:30 pm. Boletos $29 a $189. Informes (714)-556-2787 y scfta.org.

Sonero de El Bronx

Uno de los soneros con más trayectoria, Flaco Navaja, presentará su show, Evolution of a Sonero, en el Samueli Theatre del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa), en el que lo acompañan seis destacados músicos. También conocido como The Razor Blades, Navaja hará un homenaje a varios de los más célebres iconos musicales, entre ellos Janis Joplin, The Doors, Héctor Lavoe, Jimi Hendrix y Rubén Blades. El show aborda sobre todo la evolución creativa del intérprete, cuya mezcla de ocurrencias dan vida a su singular rima. Jueves a sábado 8 pm. Boletos $25. Informes (714)-556-2787 y scfta.org.

Viernes 18

Festival de teatro latino

El teatro Frida Kahlo (2332 W. 4th St., Los Angeles) presenta un festival que incluye piezas de solo diez minutos de duración. En total son ocho, entre ellas “Awakening”, de María G. Martínez; “Breaking the Binary”, de Ángela Moore; “Fenix”, de Diana Burbano; “Gentrifier”, de Andrew Cervantes, y “Homegirls from El Otro Lado”, de Elvia Susana Rubalcava. Termina el 27 de enero. Viernes y sábado 8 pm; domingo 6 pm. Boletos $11. Solo se acepta efectivo. Informes (213) 382-8133 y fridakahlotheater.org.

Sábado 19

Ballet de Santa Fe

El Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) recibirá al Aspen Santa Fe Ballet, que es reconocido por sus inventivas coreografías y por ser inspiración de muchas otras compañías de baile. Esta es la cuarta vez que viene al Soraya y en esta ocasión presenta piezas nuevas. 8 pm. Boletos $37 a $98. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Música de banda

Los grupos de música mexicana, Arkángel R-15, Banda la Costeña, La Sierra y Entregado, comenzarán el año con un mano a mano en el La Sierra Night Club (8632 Van Nuys Blvd., Panorama City). Estas bandas, algunas de ellas con una gran trayectoria y con varios éxitos bajo el brazo, interpretarán algunos de los temas que preparan para sus próximos álbumes, entre ellas Arkángel R-15 y La Sierra. Boletos en preventa $25. Informes (818) 830-1919 y lasierranightclub.com.

Concierto de reguetón

Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Wisin, Yandel, Anuel AA y J Álvarez completan el exitoso concierto de dos días Calibash, que se realizarán en el Staples Center (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Los organizadores prometen que habrá grandes sorpresas en ambas noches, y que se trata de artistas no hispanos. Antes de ambos shows habra fiestas abiertas al público en el exterior del Staples, de 3 a 7 pm. Shows sábado y domingo 8 pm. Boletos $66 a $391. Informes (213) 742-7100 y staplescenter.com.

Domingo 20

Cementerios perdidos

La LA Plaza de Culturas y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) realizará un recorrido por algunos de los cementerios de la ciudad. El evento, Lost Cemmeteries of LA, explorará sitios donde estaban ubicados originalmente algunos camposantos de la urbe, que en algunos casos fueron desplazados a otros lugares, entre ellos el Campo Santo de la iglesia de la Plaza Olvera, donde estaban enterrados indígenas y los primeros inmigrantes. También Fort Moore Hill, el primer lugar protestante donde se enterró a personas de ese credo, y el Old Jewish Cemetery, que estaba ubicado cerca de Chávez Ravine, donde ahora está el estadio de los Dodgers. Todo el recorrido es caminando; el circuito es de aproximadamente tres millas. El tour dura unas 2 horas y media. 12 pm. Boletos $20; menores de 13 años gratis. Informes (213) 542-6259 y lapca.org.

Charla motivacional

El comediante mexicano Omar Chaparro visita la ciudad esta vez para dar su charla motivacional Retomar, te reto a ser feliz, que tendrá lugar en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). El también actor hablará a todo tipo de público acerca de cómo se pueden conducir por la vida si tienen el verdadero deseo de progresar. Los temas que aborda son la importancia de dejar la zona de confort, definición de metas y vivir la vida en 3D: disciplina, decisión y deseo. Todo esto con un toque de humor. 7 pm. Boletos $35 a $85. Informes (213) 388.1400 y wiltern.com.

Lunes 21

Película de volcanes

La película “Volcanoes 3D: The Fires of Creation” se proyectará en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles). La cinta explora la contribución de los volcanes a los ecosistemas de la vida silvestre y su impacto en los humanos y en el mundo que vivimos. Hace 4,500 millones de años se crearon los primeros volcanes de la Tierra y las erupciones masivas dieron paso a las primeras islas y continentes del planeta. Este filme habla de alguno de los más espectaculares volcanes que existen. Hasta el 15 de marzo. Cuatro funciones diarias. Boletos $6.75 a $8.95. Informes (213) 744-2019 y californiasciencecenter.org.