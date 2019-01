El emotivo mensaje que la mamá de Eiza González le dedicó en Instagram

View this post on Instagram

Mi princesdoll @eizagonzalez que esas alas vuelen alto , que te remonten a otros cielos , que tu espíritu libre y creativo té sostenga , que tus ojos miren otras tierras que con ellas vienen nuevos aprendizajes , y cuando aterrizases ,la nueva luz ilumine con esplendor tu alma y estas lista de nuevo para iniciar un día más de este maravilloso camino que tu con tu paz y los pies bien puestos en la tierra eres siempre capaz de caminar .,te abrazo siempre con mi espíritu que navega y vuela todos tus cielos junto contigo , llévame contigo a donde sea que tú siempre están dentro de mí desde el primer día que te sentí te amo con todas las fuerzas que este corazón pude latir ❤️