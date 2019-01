Fin de semana para celebrar el legado de Martin Luther King

Algunas de las actividades que se realizarán en nuestra área para commemorar la fecha

¿Sin planes para este fin de semana largo? Basta echar un vistazo a lo que ofrecen museos e instituciones de arte de Los Angeles y sus alrededores para motivarse a visitar algunos de estos centros y al mismo tiempo celebrar el día de Martin Luther King, una de las fechas más importante del calendario de fiestas nacionales.

Estos son algunos de los lugares que tendrán actividades familiares a propósito del natalicio del activista asesinado hace 51 años.

California African American Museum

Este museo llevará a cabo una de las fiestas en honor a MLK más extensas del condado angelino. A partir de las 10 am y hasta las 5 pm comenzarán las actividades. Lo primero será construir y decorar un megáfono con el tema de una causa que servirá para expresar cómo se quiere cambiar el mundo. Luego, los visitantes podrán participar en el Poster for Change, en el que podrán imprimir en una pancarta las palabras o eslóganes de MLK que los apasionen; se podrán usar para marchar con ellos alrededor del Rose Garden.

También se escuchará el discurso que el luchador social dio en 1968 en Los Angeles y se efectuarán mesas redondas con expertos que hablarán sobre el legado del líder afroamericano. Al final del programa, la Inner City Youth OrchestrCa de Los Angeles presentará un tributo musical para celebrar los 90 años del natalicio del activista. Entrada gratuita. 600 State Dr., Los Angeles. Informes caamuseum.org.

Kidspace Children’s Museum

En este lugar se recordará el legado de Luther King en colaboración con el Project Giving Kids, que del sábado al lunes tendrá actividades –de 10 am a 1 pm– con proyectos de servicios para que participen las familias y también para que aprendan de qué manera pueden ser voluntarios para fortalecer sus comunidades. A la 1 pm habrá una presentación de danza por parte de la California Step Association, que estará enfocada en el legado de Luther King y en el Mes de la Herencia Afroamericana. Boletos $14. 480 N. Arroyo Blvd., Pasadena. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Argyros Plaza

Este lugar al exterior del Segerstrom Center for the Arts llevará a cabo, de 11:30 am a 2 pm, varias actividades que tienen como fin mostrar una nueva forma de honrar el legado del doctor Luther King. Además de diversión y entretenimiento para toda la familia, estarán presentes representantes de varias organizaciones –como el Center Docents, Ushers and School of Dance and Music– que ofrecerán información acerca de cómo pueden ser voluntarios en este centro de arte. Entrada gratuita. 600 Town Center Dr., Costa Mesa. Informes (714) 556-2787 y scfta.org.

Kingdom Day Parade

En su 34 edición, este desfile anual es ya una tradición entre las familias de Los Angeles. Se efectuará el lunes, y la ruta comienza en la intersección de Martin Luther King, Jr. Blvd. y Western, en Los Angeles, y continúa por Crenshaw y Vernon, en Leimert Park. Participan bandas de música, carrozas, bastoneras y autos y organizaciones locales. El tema de este año es “Healthy Bodies, Healthy Minds, Healthy Democracy”. 10 am. Gratis. 4030 W. Martin Luther King Jr. Blvd., Los Angeles. Informes kingdomdayparade.org.