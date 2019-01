Niños: la vacuna nasal no es la mejor contra la gripe

Si tienes niños o adolescentes a tu cargo, esto te interesa: Nuevos hallazgos indican que a estas edades la vacuna nasal es menos eficaz contra la gripe que la inyectada.

La información la dio a conocer la Academia Americana de Pediatría (AAP) y proviene del meta análisis de cinco estudios que se llevaron a cabo entre 2013 al 2016, titulado “La eficacia de la vacuna atenuada e inactivada contra la influenza” que está por publicarse. En este documento detallan que en los grupos pediátricos de todas las edades el aerosol nasal o vacuna viva atenuada contra la influenza (LAIV4) resultó ser menos eficaz contra la influenza A/H1N1 que la inyectada, que es la forma inactivada de la vacuna antigripal (IIVP).

El estudio se basa en datos ya había publicado la misma AAP y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y que llevaron a no recomendar la vacuna en aerosol nasal durante las temporadas de 2016-2017 y 2017-2018. Los resultados ponen en duda su eficacia, una vez más.

Los investigadores examinaron cuántos niños que recibieron la vacuna LAIV4 o la vacuna IIV sufrieron casos confirmados de influenza (gripe) por pruebas de laboratorio. De esta manera descubrieron que los que recibieron la vacuna LAIV4 tenían mucha más probabilidad de contraer la influenza A/H1N1 comparados con los que recibieron la vacuna IIV. La eficacia de la vacuna contra la influenza A/H3N2 y la influenza B fueron similares para ambos tipos de vacuna antigripal.

Para esta temporada de gripe la AAP recomienda la vacuna inyectada o IIV como la principal opción para proteger a niños y adolescentes, debido a que a la eficacia de la vacuna intranasal contra el virus H1N1 fue inferior durante la temporada pasada temporada de gripe. Y aún se desconoce cómo responderá la intranasal a los virus del período 2018-2019.

Todos los niños sanos mayores de seis meses deben aplicarse la inyección contra la gripe, pues no hay suficiente información para garantizar que la efectividad del atomizador, de acuerdo a la AAP. Los niños solo deben recibir la vacuna intranasal si no se han enfermado en los dos años previos y en casos en los que no se pueda aplicar la inyección (no está disponible, el niño no tolera inyecciones).

Más para leer sobre gripe: