Yuliett Torres, la Kim Kardashian mexicana, sin ropa íntima burla la censura y se libera en Twitter

La bella mexicana ha conquistado el mundo de las redes sociales con sus candentes publicaciones...

Yuliett Torres es una modelo que ha obtenido mucha admiración a nivel internacional debido a la eterna comparación que vive con Kim Kardashian. Sin embargo sus atrevidas publicaciones en Instagram y sobre todo en Twitter la han llevado a sobrepasar a la más controvertida del famoso clan de Keeping Up with The Kardashians. Que incluso vio el surgir de su fama debido a la filtración de su vídeo porno.

De momento, Yuliett podría tener más en común con Noelia, la famosa cantante latina, que también ha impactado a su público con el erotismo y algunas publicaciones que coquetean con la censura, la cual día a día son más las celebridades que han aprendido a burlarla. En las publicaciones de Torres se puede ver cómo la mexicana enloquece y eleva la temperatura de los usuarios al mostrarse constantemente sin ropa interior.

Pero también es cierto que la máxima liberación de esta joven modelo se puede observar más en Twitter, en donde lo muestra todo. A continuación les compartimos algunas de las imágenes más sensuales de la Kim Kardashian mexicana.