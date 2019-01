Las fotos desnuda de Gaby Spanic para su calendario 2019 son por una buena causa

La venezolana se atrevió a posar muy atrevida a sus 45 años

A sus 45 años y por primera vez en su carrera Gabriela Spanic se desnudó en público, pero no de a gratis, sino por una buena causa.

La actriz venezolana, que catapultó su carrera como protagonista de la telenovela La Usurpadora, lanzó un calendario, cuyas ganancias serán donadas a una fundación que de apoyo a mujeres maltratadas en Acapulco, México.

Gaby, al igual que muchas otras mujeres, también sufrió del maltrato de una expareja, por eso su deseo de brindar ayuda a quienes la necesitan.

“De Gaby Spanic han hecho un producto muy interesante para venta, a veces dicen la realidad y a veces no porque no nos ven como seres humanos, nos ven como un producto para vender y no saben si tienes sentimientos o necesidades, si sufres o padeces, si necesitas un abrazo, si estás sola o acompañada”, comentó.

La venezolana se presentará el 14 y 15 de febrero con la obra Divinas en el Teatro de la ANDA junto a su paisana Alicia Machado, además de Ana Patricia Rojo y Ana La Salvia.

“No me quité la ropa nada más porque ¡ay, qué buena estoy! tiene una causa social porque es para ayudar a las mujeres maltratadas, que a veces no nos valoramos de adentro hacia afuera, por eso el calendario se llama ‘Plenamente Gaby Spanic’ y está en todas las plataformas digitales a la venta“.

Con el almanaque en el que luce sus curvas y belleza, la actriz quiso además conmemorar sus 32 años de carrera y compartir su testimonio.

No importa, dijo, el estatus social al que pertenezca, las mujeres en general sufren de violencia por parte de sus parejas.

Recordó que hace años tuvo una relación en la que fue víctima de maltrato y sin embargo aguantó.

“La última vez caí rodando por unas escaleras y salí coja”, contó, “pero la mujer es muy protectora y trata de hacer terapia, lo justifica pensando que él va a cambiar, dices ‘pobrecito, no tuvo amor, lo abusaron, tuvo maltrato, ta ta ta ta’. Yo no soy la Virgen María, ni la señora, ni tú, ni nadie puede hacer milagros para que ellos cambien.

“Pero te cae el veinte cuando el psicólogo te dice ‘o es tu vida o la de él’ y yo dije ‘ya basta, se acabó’, cuando me despedí, él no lo quiso aceptar y me aventó por una escalera, pero salí con vida y estoy aquí“.

A pesar de las cosas que se dicen de ella, expresó, nunca se ha colgado de un hombre para que la mantenga.

“Me han lanzado muchas piedras y yo soy como Jacob (personaje de la Biblia) cada piedra la pongo en la funda de la almohada y me pongo a reflexionar, trato de edificar mi espíritu”, comentó.

“Soy una mujer devota, como dice la palabra de Dios ‘levántate Lázaro, levántate mujer, resplandece, valórate, tus sueños se pueden hacer realidad’, no te quedes ahí porque es un estado de confort hasta el mismo sufrimiento, eres víctima, pero sal de ahí porque sí se puede salir de esa oscuridad”.

POR: Paula Ruiz

