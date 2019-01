Jailyne Ojeda eleva la temperatura en Instagram con infartante bikini rojo

View this post on Instagram

My biggest flaw has always been my feet, It looks like my little toe is trying to fly away from my feet or like it’s not even a part of my foot so I usually crop them out of my photos or if I see someone starring I burry them under the sand if I’m at the beach 😂 but I’ll let you guys go ahead and clown on them since I’m tired of making fun of them on my own lol. #theflyingtoe Mi más grande defecto siempre ha sido mis pies 🦶 mi dedo chiquito parece que quiere volar cuando camino y hasta pareciera que no es parte de mi pie. Cuando lo tengo relajado no se ve tan mal como en la ultima foto pero casi siempre está volando en el aire por eso siempre los escondo en mis fotos pero los dejare que se burlen de mis pies un rato. Al fin del día nadie es perfecto y todos tenemos nuestros defectos 🤷🏻‍♀️ #eldedovolador