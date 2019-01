La mamá de Luis Miguel fue asesinada en España, según Andrés García

El veterano actor sigue haciendo revelaciones sorprendentes

Para el actor Andrés García el asesinato de Marcela Basteri es un hecho consumado y Luisito Rey, padre de Luis Miguel, sería el principal involucrado.

El intérprete nacido en Santo Domingo, República Dominicana, hace 77 años, aseguró a Un Nuevo Día que Rey le pidió en una ocasión que le ayudara a matar a la madre de “El Sol”, petición a la que se negó. Pero en charla aparte con Ventaneando, reveló uno de los grandes misterios que rodean la historia.

“Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien, no quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello”, expresó el polémico actor desde su casa en Acapulco.

“Yo estoy 90% casi seguro que se dónde mataron a Marcela”, aseguró.