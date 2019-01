Niños ciudadanos sueñan con legalizar a sus padres indocumentados

En el día en honor a Martin Luther King escriben cartas para enviar a la Casa Blanca pidiendo una reforma migratoria

Han pasado cuatro años desde que Sophie Cruz—ciudadana americana hija de padres indocumentados—comenzó a abogar públicamente por sus padres y toda la comunidad inmigrante por una legalización.

Su sueño, ahora a sus 9 años de edad, no se detiene y el lunes, en el día de conmemoración del activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr., Sophie se reunió con un grupo de niños afuera de la iglesia de la Placita Olvera para escribir cartas al gobierno y mandar un mensaje claro: “Mi sueño es que el presidente Trump legalice a todos los inmigrantes para que ellos puedan visitar a sus familias”, dijo la pequeña, quien iba acompañada de sus padres y su hermanita.

Agregó que vive con el miedo constante de que algún día llegue a su casa de la escuela y sus padres no estén.

“Nos han dicho que si [agentes de inmigración] se los llevan que yo les hable a mis padrinos para que me cuiden”, dijo Sophie, asegurando que espera que eso nunca pase.

Su padre, Raúl Cruz, dijo que aunque la realidad es cruel, él tuvo que hablar con sus hijas para hacerles entender lo que significa ser indocumentado.

“Son cosas muy difíciles, pero que no se pueden ocultar”, dijo Raúl. “Como inmigrantes somos excluidos de nuestras tierras como indígenas y nos obligan a migrar a otros países que no pertenecemos”, aseguró.

Teme la separación de su familia

Otra de las niñas que estaba ahí era Ashley Solorio, de 11 años, quien llegó para escribir su carta acompañada de un grupo de niños desde Oxnard, California.

Solorio dijo que hasta el momento no ha sufrido la separación de su familia, pero sabe que este no es el caso con todos los niños.

“Hay otros niños que están siendo separados de su padre y su madre y eso no esta bien”, dijo Solorio. “En mi carta yo le digo al presidente Trump que no haga eso porque eso es malo y si lo hace, los niños no van a conocer a sus padres mucho”.

Alrededor de una docena de pequeños se reunieron para escribir las cartas inspiradas en el Día del Dr. Martin Luther King Jr. y su discurso de “I have a Dream” (Yo tengo Un Sueño). Los menores, en su mayoría hijos de padres indocumentados, pidieron en sus cartas que ya no se continúe separando a las familias.

“Por estadísticamente se sabe que hay 5 millones de niños ciudadanos americanos con peligro de que deporten a sus padres y no vamos a parar hasta que tengamos algo más positivo para ellos”, dijo Gloria Saucedo, del Centro México de Panorama City, uno de los organizadores del evento. “Estamos empezando el movimiento otra vez incluyendo las consultas comunitarias para ver qué quiere la gente y cómo están dispuestos a organizarse para buscar una reforma migratoria”.

Agregó que tanto los padres indocumentados como sus hijos ciudadanos viven con un miedo constante por pensar que van a ser separados.

“A veces no quieren ni poner su nombre por temor a ser descubiertos por algún departamento de inmigración o alguno similar”, dijo Saucedo. “No podemos quedarnos indiferentes a esos 11 millones de personas sin documentos”.

Saucedo dijo que las cartas serán reunidas de hoy hasta el 11 de febrero, que es el día de los presidentes, y es cuando serán enviadas al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos.

Para los interesados en enviar cartas de sus hijos o proveer comentarios hacia el movimiento de una reforma migratoria visite: https://www.facebook.com/Comunidad-SIN-documentos-OPINA-591445317967464/