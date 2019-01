‘Conserjes Verdes’ son capacitados para crear un mundo ecológicamente mejor

El programa beneficia a los trabajadores y a los edificios también

Verónica Lagunas, quien trabaja como conserje en un edificio del centro de Los Ángeles, desconocía la importancia de utilizar productos de limpieza ecológica en su trabajo hasta que un compañero se enfermó.

“Hace como ocho años, él agarró cáncer en la garganta y el doctor le dijo que es por el químico que olía al limpiar los baños”, dijo la mujer de 40 años. “Él ha recibido varias operaciones y ya no esta con nosotros trabajando, pero sabemos que ha perdido parte de su garganta”.

Esta fue una de la muchas razones por las que 60 conserjes del edificio City National Bank de Los Ángeles comenzaron un programa para certificarse como “Green Janitors” (Conserjes Verdes).

El Programa Educativo Conserjes Verdes (GJEP, por sus siglas en inglés) es un curso de 30 horas donde los trabajadores de limpieza se capacitan y aprenden acerca del ahorro de energía y la limpieza ecológica en sus labores.

El US Green Building Council-Los Ángeles (USGBC-LA) creó el programa, el cual es impartido por la organización no lucrativa Building Skills Partnership (BSP).

Esto también permite a los edificios cumplir con los estándares de rendimiento de ecología y les otorga un certificado de ‘Edificios Verdes’ por parte del USGBC-LA.

Mario Estrada, de 52 años, es otro conserje y dijo que desconocía la importancia de la limpieza verde pese a que ha trabajado como tal por los pasados 19 años.

“Me toca lavar las carpetas, los baños, encerar pisos. Cuando falta [otro conserje] me toca colaborar para terminar su trabajo”, dijo Estrada, quien labora en el edificio de oficinas Marina Towers de Marina del Rey.

Cuenta que un día llegaron miembros de su sindicato SEIU-USWW para contarles acerca del programa y la importancia que este tiene para cuidar el medio ambiente.

“Uso todos los químicos que nos proporciona la compañía y la verdad es que antes yo solo hacía mi trabajo y no ponía atención en qué tanto me perjudicaban”, dijo Estrada, quien acaba de recibir su certificación como Green Janitor de parte de la USGBC-LA. “Y después de la clase ahora sí, primero que nada me fijo que [el producto] tenga la certificación verde y me protejo más en mi persona”.

Más poder a los conserjes

Luis Sandoval, director de desarrollo de BSP, dijo que la razón por la que comenzaron este programa piloto junto con el sindicato SEIU –USWW y la Asociación de Propietarios y Administradores de Edificios del Gran Los Ángeles (BOMA-GLA) fue por un importante descubrimiento en los edificios.

“Los conserjes veían que la basura no se estaba reciclando, las luces no se estaban apagando y vimos una necesidad ahí porque un edificio debe reciclar, ahorrar agua y luz”, recalcó.

Una vez que los conserjes verdes tienen su certificación saben cómo ahorrar energía y, por lo tanto, dinero para los propietarios e inquilinos de los edificios. Su capacitación les permite reconocer las fugas, notan el uso excesivo y/o desperdicio de consumo de energía.

“Hay una reducción de consumo de electricidad del 5.6%”, dijo Sandoval. “No solo los empleados, pero la industria también ha reconocido el valor de este programa”.

Agregó que el programa es muy importante para los conserjes latinos, ya que ellos conforman el 90-95% de los empleados y en muchas ocasiones son inmigrantes que solo hablan español.

“Muchos es la primera vez que entran a una clase y les demostramos cómo funciona. Después les damos esa espinita para que continúen educándose”, dijo Sandoval.

Compañías como Dream Works, Sony Studios y el California Endowment son parte de los edificios verdes cuyos empleados están altamente capacitados en el tema ecológico.

Llevan el conocimiento a sus casas

Tanto Lagunas como Estrada dijeron que lo que han aprendido en el trabajo ya lo implementan en casa también.

Lagunas dijo que sabe reconocer el tipo de voltaje ideal para los focos que utiliza en la casa y ha visto una reducción en su recibo.

“También reciclamos y así ganamos dinero”, explicó la madre de dos. “En la iglesia también luché para que pusieran más contenedores de reciclaje…y aprendí cómo hacer abono en la casa para las plantas”.

Estrada dijo que junto con su hijo de 14 años se han dedicado a hacer su parte por salvar el medio ambiente mediante el reciclaje y utilizando productos ecológicos.

“Ayer le pregunté a mi hijo que quién esta destruyendo el planeta y él me contestó que nosotros…Pero yo sé que ahora nosotros podemos hacer mucho por salvar el planeta. Por mínima que sea la acción, es una ayuda”, dijo Estrada.

Por el momento la certificación de los conserjes verdes solamente se ofrece a quienes son miembros del sindicato SEIU-USWW, ya que estos trabajan con las compañías para proveer un tiempo en horario del trabajo para tomar las clases.

Para ver si tu compañía califica para recibir la certificación, llama a Laura Medina de BSP al (213) 284-7744.