Vanessa Claudio calienta Instagram con su lencería de encaje negro

Hoy presumo esta foto con orgullo que me siento cómoda en mi propia piel. Siempre he sido mala en dietas pero gracias a mi doctora Nutriologa @monicamargain sigo aprendiendo de la importancia de comer bien! Te sientes mejor y por consecuencia te vez mejor! Si se puede, no se rindan! Cuando ya empiezas a verte mejor créeme que es fácil continuar el buen hábito! Gracias @prowellmx ! #amandome #feelingoodinmyskin #feelingood Foto @carlosmdlfoto Maquillaje @roddogmakeup Cabello @yoly_luna1998