Compañía de préstamos ‘payday’ llega a acuerdo

Esta semana, el Departamento de supervisión de negocios de California (Departament of Business Oversight ) llegó a un acuerdo de $900,000 dólares con la empresa de préstamos California Check Cashing Stores (CCCS) por prácticas ilegales. El acuerdo es parte de una campaña de la agencia gubernamental contra este tipo de prestamistas, que tratan de evitar los límites impuestos a las tasas de interés de préstamos pequeños.

“Inducir a los clientes a que pidan préstamos mayores para eludir las leyes de límites a los índices de interés es abusivo. Los consumidores se merecen protección y acceso a un mercado de préstamos que es justo, transparente y que cumpla con la ley”, indicó Jan Lynn Owen, Comisionada del Departamento de supervisión de negocios.

La comisionada se refiere a las maniobras engañosas de numerosas tiendas de préstamo que, entre otras cosas, ofrecen un préstamo mínimo de $2,501 dólares para evitar así los límites de interés que existen para préstamos de hasta $2,500 dólares.

El acuerdo, ejecutado en una orden de consentimiento, requiere que CCCS pague $105,000 en costos y multas, que reintegre alrededor de $100,000 para unos 1,200 préstamos de consumidores y aproximadamente $700,000 por algunas de sus 3,000 transacciones de préstamo.

Los préstamos de día de pago, o “payday loan”, son préstamos a corto plazo, o avances de dinero, basados en el cheque de pago del trabajador.

Para George Herrera, de Sun Valley, estas tiendas de préstamos son una manera “simple” de llegar a fin de mes, aunque admite que los intereses de este tipo de avances de dinero se pueden hacer altos. Herrera, quien trabaja de mecánico en un taller de autos en North Hollywood, contó que una vez pidió un préstamo de $300 dólares y terminó pagando alrededor de $200 sólo en interés.

“Uno ni se da cuenta porque, al no poder pagar, te pasan el préstamo a otro préstamo y así nunca se termina de pagar. No es un buen trato, pero no me queda de otra”, comentó.

Alejandra Molina, estudiante de enfermería y recepcionista en una oficina médica, se decidió a pedir un avance de dinero, bajo la recomendación de un amigo. Molina indicó que era la primera vez que recurría a una de estas tiendas, y que no estaba al tanto de la campaña del Departamento de supervisión de negocios (DBO), ni de las prácticas depredadoras de algunos de estos prestamistas.

El acuerdo de las autoridades estatales con CCCS no es el primero ni el único. El DBO ha tomado medidas similares en contra de Speedy Cash, Advance America, Check Into Cash de California y Quick Cash Funding.

Los consumidores que crean que pueden calificar para un reembolso deben comunicarse con California Check Cashing Stores, subsidiaria de Direct Financial Solutions, y propiedad de Community Choice Financial.

Opciones

Existen alternativas de préstamos que no incluyen prácticas depredadoras. La próxima vez que necesites dinero, considera recurrir a una de las siguientes opciones.

Préstamos pequeños de banco y de “Credit Unions”

Avances de dinero de tarjetas de crédito con bajo interés.

Avances de pago de tu empleador

Programas locales o estatales para dificultades de emergencia

Préstamos de amigos o familiares

Si sientes que estás tan endeudado que nunca podrás pagar todas tus cuentas, consulta con un experto en finanzas y crédito sobre las posibles opciones para repagar tu deuda.