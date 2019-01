La empleada de McDonald´s que impacta en redes por su inigualable belleza

View this post on Instagram

今天是先來預演 麥當勞一年一度的跨年變裝活動~😁 大家知道我扮的是什麼主題嗎?🤔 想看更多變裝帥哥美女12/31 大家記得來麥當勞跨年玩唷😚😚😚 #cos #mcdonalds #newyear #taiwan #fun