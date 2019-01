¿Quién es la conejita mala en el nuevo video de Bad Bunny?

View this post on Instagram

Gracias gracias gracias! Poder no sólo conocer a uno de mis artistas favoritos pero trabajar con el fue un sueño hecho realidad. Este video significa mucho para mi, no porque salgo en el pero porque estoy viendo como un artista tan grande está creando tanta diversidad y enseñándonos que todos somos igual, todos somos valemos oro y TODOS SOMOS CARO. Gracias a todo el equipo por crear en mi y dejarme cumplir con su visión. Y a Benito por ese besillo jiji