Joselyn Cano responde posando sexy a quienes la critican por usar bikini con el lábaro patrio mexicano

Estoy sorprendida que en Mexico un traje de baño con el símbolo patrio es visto como un delito aunque la intención es demostrar orgullo de mis raises. En Estados Unidos 🇺🇸(de donde nací y me criaron) me e puesto trajes de baños con la bandera americana y allá es visto como orgullo patriótico. Al tener que cubrir el símbolo patrio de mis raíces para no cometer un delito me trae tristeza. —- I am quite shocked that in Mexico a swimsuit with the patriotic symbol is seen as a crime although the intention is to show I’m proud of my roots. In the United States, where I was born and raised, I, along with so many other women wear bathing suits with the American flag and it is seen as having a sense of patriotic pride. Having to cover the patriotic symbol of my roots so as not to commit a crime is disheartening.