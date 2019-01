‘La Bebeshita’ asegura que está feliz con los resultados de su segunda liposucción

La exparticipante de Enamorándonos dijo que en su operación anterior le habían dejado unos detalles en sus pompas que no le gustaron para nada

Daniela Alexis “La Bebeshita” comenzó el 2019 estrenando cuerpazo, pues mostró los resultados de la segunda liposucción que se realizó.

La cantante se metió cuchillo el 18 de diciembre en el consultorio del doctor Alexis Mújica, y asegura que ahora está feliz con los resultados.

“Me siento súper bien con este nuevo cuerpo, era un cuerpo que yo quería desde el principio porque es mi segunda lipo y no tuve los resultados que quería con la primera y ahora me encantó como me dejó, es lo que yo quería, lo que yo pedía desde hace mucho tiempo“, aseguró.

La exparticipante de Enamorándonos agregó que en su intervención quirúrgica anterior le habían dejado unos detalles en sus pompas que no le gustaron para nada.

“Fui con otro cirujano y no me gustaron los resultados, me dejó detalles como la pompa más arriba que la otra, no eran notorios, pero mi novio me lo decía, yo nunca me di cuenta, pero sí tenía más llanta de un lado, detalles que no me gustaban y yo no me sentía cómoda”, indicó, El especialista de la salud compartió lo que le hizo a “La Bebeshita” en el cuerpo.

“La cirugía corporal que se había hecho tenía acumulación de grasa, fibrosis, había en algunas áreas mucha grasa, como en las chaparreras, ahora se le realizó una liposucción de alta definición, con eso logramos que el músculo se viera más definido”, comentó Mújica.

Actualmente la rubia prepara una nueva colaboración musical y un reality show que presentará en las plataformas digitales de TV Azteca.

“Ahora que salí de Enamorándonos estoy en espera que salga mi reality show ‘Hola Bebé’, que es un reality de mi vida diaria de mi operación, muchos detalles, todo va a estar ahí“, finalizó, dejando en claro que no volverá al programa de citas donde se dio a conocer, pues ella ya tiene pareja y salió de pleito con uno de los productores.

