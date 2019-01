Inmigrante guatemalteco en detención indefinida de ICE es alejado de su familia

La organización California Immigrant Youth Justice Alliance pelea con fiereza su caso para que pueda regresar con su familia

El próximo mes de marzo, Raúl López, un inmigrante guatemalteco va a cumplir dos años en detención migratoria. El impacto en su familia a causa de la separación se ha agravado desde que en junio, lo trasladaron de California a Colorado.

“Le ruego a las autoridades que lo dejen salir libre aunque sea con un grillete electrónico para que pueda reunificarse con su familia y sus hijos que están sufriendo”, clama desesperada Dianneth López, esposa de Raúl.

El 22 de marzo de 2017, Raúl fue arrestado por las autoridades del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), cuando se presentó a una cita en sus oficinas en San Francisco.

“Cada mes debía presentarse a Migración debido a un caso pendiente”, explica Dianneth.

Pero Raúl cometió un error que le impidió acudir a su habitual cita. Condujo su automóvil bajo el influjo del alcohol (DIU) y fue detenido por la policía de la ciudad de Richmond, que es parte del condado de Contra Costa al norte de California.

“Yo llamé para decirles que no podría ir debido a que había sido arrestado. En el ICE me dijeron, no se preocupe, cuando salga que venga”, recuerda.

Cuando el guatemalteco salió libre, se presentó a su cita migratoria, pero fue detenido y llevado a la cárcel West County Detention Facility de la ciudad de Richmond en el condado de Contra Costa.

“No le dieron explicación sobre por qué lo detuvieron. Pensamos que fue por la falta que cometió de manejar tomado”, considera su esposa.

Raúl vino a los Estados Unidos en 1989 huyendo de la Guerrilla en Guatemala.

“Hace 30 años que vive en el norte de California, dedicado al trabajo en la construcción. Es padre de cuatro hijos nacidos el país con edades de 26, 19, 17 y 15 años”, dice Dianneth.

Durante el tiempo que estuvo detenido en la cárcel del condado, su esposa cuenta que con el apoyo de organizaciones de la comunidad como California Immigrant Youth Justice Alliance (CIYJA), hicieron muchas protestas afuera de la penitenciaría para presionar por su liberación.

“Hasta festejamos los 15 años de mi hija afuera de la cárcel del condado”, platica.

Sin embargo, en junio de 2018, al año y tres meses de haber sido detenido por ICE, fue trasladado de la cárcel del condado de Contra Costa, en la ciudad de Richmond, a un centro de detención en Denver, Colorado.

“Nos dijeron que porque la cárcel ya no quería tener un contrato con el ICE”, dice. Pero Dianneth no creyó el argumento, y cree que el traslado de su esposo a más de 1,000 millas de distancia de su casa, tuvo relación con la cantidad de protestas que hicieron afuera de la cárcel.

Desde que se llevaron a su esposo a Colorado hace siete meses no lo ha podido verlo. “No tengo la posibilidad económica de ir hasta allá. Solo hablamos por teléfono. Cuando lo tenían en Richmond, podía ir cada mes, que era cuando nos daban el permiso para visitarlo”, explica.

Ella revela que la detención y el traslado de su esposo a Colorado ha sido muy triste. “Cuando hablamos, me dice que extraña mucho a sus hijos. Los más chicos están en la adolescencia y es cuando más lo necesitan. Quisieran que su padre estuviera con ellos”, comenta.

Bajo custodia no ha podido recibir la terapia que le daban por estar enfermo de la espalda con dos discos dañados. “Eso le está afectando mucho su salud”, sostiene Dianneth.

Dice que tras la detención de su esposo, su hija menor de 15 años empezó a sentir piquetes en el corazón, y el médico general la refirió al psicólogo. “Le diagnosticaron estrés traumático por la separación de su padre”, cuenta.

El lunes 28 de enero a las 11 de la mañana en San Francisco, habrá una manifestación de apoyo para demandar la libertad de Raúl (#FreeRaul) en el 450 de la avenida Golden Gate, donde se encuentra La Corte Federal del Distrito Norte de California.

Solicitarán a la juez Sallie Kim pque apoye la reunificación familiar y permita que Raúl pelee su caso al lado de su familia, fuera de la detención.

Al público en general, piden que firmen la petición para decirle al ICE que ponga en libertad a Raúl.

La defensa legal

El abogado en migración Daniel Wegner explica que inicialmente en 1993, Raúl solicitó asilo a través de un notario que nunca le dijo que debía presentarse a la entrevista de miedo creíble.

Posteriormente en 2008, tuvo un altercado con un familiar que lo llevó a ser detenido y ahí fue donde se dio cuenta que como no se presentó a la entrevista de asilo, le salió una orden de deportación en 1999.

“Desde 2008, Raúl ha estado peleando su caso en migración”, explica el abogado. Consiguieron que la acusación por el altercado se redujera de delito mayor a menor.

Al defensor no le queda duda de que el traslado de Raúl del norte de California a Colorado, fue una represalia de ICE después de que su hija Alexa celebró sus 15 años afuera de la cárcel donde tenían a su padre. “La fiesta de quinceañera atrajo mucha prensa y en menos de dos semanas, se lo llevaron a Colorado”, dice.

Y señala que en la petición Habeas que presentaron a la Corte Federal del Distrito Norte de California, argumentan esa represalia y piden que lo liberen.

El abogado Wegner precisa que el caso del guatemalteco es complejo. Por una parte ya se llegó hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para pedir que le permitan quedarse en el país. Ese tribunal ordenó que el caso regresara al Buró de Apelaciones de Inmigración para que sea reconsiderado ya que hicieron un error en la solicitud de asilo.

Alegan que además es elegible para que le cancelen la deportación debido a que el altercado en el que se vio involucrado en 2007, fue reducido a un delito menor.

Con relación al asunto de manejar bajo el influjo del alcohol, expone que Raúl terminó ya un programa de rehabilitación contra el alcohol dentro de la cárcel de Richmond. “Hay un cambio en las circunstancias de su vida. La gente se puede redimir. Por eso estamos pidiendo una audiencia para que le fijen una fianza que le dé a oportunidad de salir libre y pelear su caso en libertad al lado de su familia”, enfatiza.