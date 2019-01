¿Envidia? Famosas mexicanas en controversia con el éxito de Yalitza Aparicio

El triunfo de la oaxaqueña eclipsó a famosas consagradas

Yalitza Aparicio rompió con los estereotipos de las actrices mexicanas que triunfan en Hollywood. La oaxaqueña de 26 años fue nominada al premio Óscar como Mejor Actriz por su trabajo en “Roma” de Alfonso Cuarón, aunque esto no cayó del todo bien a muchas famosas, o al menos eso es lo que le parece a parte del público.

Este fin de semana Ana de la Reguera tuvo que salir a sus redes sociales a aclarar un comentario que hizo en sus redes sociales. Y es que la actriz que ha buscado fama y fortuna en Estados Unidos puso la palabra “casual” y un emoji de carcajada en referencia a la foto en la que apareció Yalitza en Vanity Fair.

“Vieja envidiosa”, “Tú no has logrado nada”, fueron algunos de los duros comentarios que se llevó la veracruzana en las redes sociales.

“Conocen mi humor y la gente está acostumbrada a no leer y sacar de contexto situaciones, ya ni me estreso“, explicó.

De la Reguera calificó las reacciones en su contra como violentas y aclaró que si no felicitó a Yalitza es porque no la conoce.

Eiza González también se vio en medio de la polémica por la nominación de Yalitza. La actriz que reside en Los Ángeles fue objeto de burlas por supuestamente no triunfar tan rápido como lo hizo la ex maestra de primaria de Oaxaca.

La joven que protagonizó Baby Driver no se quedó callada y se mostró molesta por los memes.

“Yo sé que son memes y chistes, pero no se dan cuenta cómo realmente sobresale nuestra tendencia a minimizarnos y humillarnos como cultura en sus constantes comparaciones. Y hacemos creer a los jóvenes que para sobresalir hay que minimizar a los demás y no es así. Hagamos conciencia. En fin, aprendamos a estar felices por algo y ya. No siempre hay que tener algo negativo qué decir. Además que tampoco veo eso cuando ganan otro hombre, o director. Por cierto, solo cuando se trata entre mujeres y mexicanas. Sí se puede tener más de 10 actrices por país siendo exitosas en diferentes ámbitos a nivel mundial. No es piedra, papel o tijera. Alegrémonos de tener representantes en todas partes: tele, cine, teatro, produciendo. Buena onda. Somos mejor que esto“, argumentó.

La maestra Patricia Reyes Spíndola también se ha llevado una buena cantidad de adjetivos por asegurar que Yalitza no tiene futuro en la actuación porque no tiene vocación. La primera actriz que tiene una escuela de actuación dijo que la joven que dio vida a “Cleo” está viviendo un “flash”.

Kate del Castillo y Belinda también han sido mencionadas en los memes que circulan por la red, pero no han hecho acuse de recibo.

Salma Hayek sí felicitó a Yalitza y recordó que con ella, serán dos las mexicanas nominadas a Mejor Actriz. La nacida en Coatzacoalcos compitió tras personificar a Frida Khalo.